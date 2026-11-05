Madagascar: Taekwondo/Championnats de Madagascar - Dernière journée décisive à Fianarantsoa

Deux jours de compétition marathon. Les championnats de Madagascar de taekwondo WT se déroulent depuis hier et prendront fin ce jeudi au gymnase d'Ambatomena, à Fianarantsoa. Trois cent vingt taekwondoïstes participent à ce sommet national de combat ou « kyorugi » et de poomsae. Cinq ligues régionales, en l'occurrence Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana, Boeny et la ligue hôte, Matsiatra-Ambony, y sont représentées.

Les épr euves de poomsae dans sept catégories différentes ont eu lieu hier, à savoir les U30, U40, U50 et U60 hommes et dames, et, chez les jeunes, les juniors, cadets et minimes garçons et filles. La première vague des épreuves de kyorugi a également été lancée hier, des catégories poussines et pupilles aux masters. Deux catégories de poids des seniors hommes et quatre chez les dames ont été au programme de la première journée.

Le kyorugi se poursuit ce jeudi. Cinq catégories chacune pour les seniors et les dames, outre les catégories des jeunes et des masters, sont prévues ce jour. Les combats par équipes seront également au programme de cette dernière journée. Ce sommet national a été précédé d'un stage d'arbitrage, animé par l'expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, ceinture noire 7e dan et arbitre international en kyorugi et poomsae.