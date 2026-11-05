Madagascar: Théâtre - Le FMTM fête ses 75 ans en quatre spectacles

Quatre troupes de différentes générations se succéderont sur la scène d'Ivokolo Analakely, de novembre à décembre, pour célébrer les 75 ans du Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy (FMTM).

Pour son jubilé, le Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy réunira plusieurs générations de comédiens autour de quatre représentations. D'une durée de deux heures chacune, elles seront gratuites. L'association souhaite ainsi faire découvrir le théâtre à un public plus large et transmettre cet art aux jeunes générations.

La troupe Randrana ouvrira les festivités le 14 novembre avec « Rafotsy saro-piaro ». La troupe Jeanette prendra le relais le 21 novembre avec « Marie Rose » et un spectacle de rindran-kira teatraly. Le 5 décembre, la troupe Orimbato présentera « Tsy Maty paika voatondro iray ». Sakaizan'ny Teatra Malagasy clôturera la programmation le 12 décembre avec « Ilay fitaratro ».

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« Chaque troupe possède sa propre couleur, et c'est ce qui fait la richesse de cette variété », souligne Nohelitiana Andriantsitohaina, président adjoint du FMTM. L'association rassemble des troupes historiques et des compagnies plus récentes. Certaines ont été fondées par d'anciens élèves, notamment de l'école Jean-Joseph Rabearivelo. Présentes à Anosy, à Fianarantsoa, à Toamasina et à Moramanga, ces troupes font vivre le théâtre dans différentes régions. Le FMTM organise aussi des ateliers et des formations pour initier les jeunes et les étudiants aux arts de la scène.

Lili Rakotobe, de la troupe Orimbato, présente « Tsy Maty paika voatondro iray » comme l'adaptation scénique d'une histoire diffusée à la radio. Interprétée par huit comédiens, la pièce s'inspire de situations et de leçons tirées de la vie quotidienne. Du côté de la troupe Jeanette, Tsiory Ravaloson évoque une histoire ancienne qui met en scène Rasamy Gitara et mêle intrigues amoureuses et réalités sociales. « C'est une histoire qui fait rire, mais dont certaines situations restent encore proches de notre quotidien », explique-t-il.

Pour Joro Rivomendrika, président du FMTM, le choix des spectacles répond à la volonté de préserver les fondements du théâtre malgache tout en réfléchissant à son avenir.