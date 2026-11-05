Madagascar: Café-histoire - Hommage à Clarisse Ratsifandrihamanana

À l'occasion du centenaire de sa naissance, la 111e édition du Café-histoire revient sur le parcours et l’œuvre de Clarisse Ratsifandrihamanana, figure majeure de la littérature malgache.

Faire vivre une oeuvre au-delà de son époque, c'est aussi transmettre une langue, une pensée et une mémoire. Ce samedi, au Musée de la Photographie de Madagascar, l'académicien Harilala Ranjatohery animera une rencontre consacrée à Clarisse Ratsifandrihamanana. Il reviendra sur ses écrits et sur les liens qu'il a tissés avec elle au fil des années.

« Le lien avec l'écrivaine remonte à 1983. Alors que je venais de perdre ma mère, j'ai trouvé auprès d'elle une seconde figure maternelle. Et nos échanges se sont développés au fil de visites régulières où les discussions autour de la littérature et de la langue occupaient une place importante », confie Harilala Ranjatohery.

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Née le 5 décembre 1926 à Fenoarivo Atsinanana, Clarisse Ratsifandrihamanana est décédée en 1987. Elle a consacré une grande partie de son oeuvre à l'exploration de la condition humaine. Dans ses romans, ses nouvelles, ses essais et ses recueils de poésie, elle a abordé l'amour, les relations humaines, la nature et les réalités sociales.

Parmi les quelque trente ouvrages qu'elle a signés figurent « Ny Zanako », « Lavakombarika » et « Salohy ». Au coeur de son oeuvre, la langue malgache est à la fois un moyen de création littéraire et d'expression de l'identité culturelle. L'écrivaine a également soumis plusieurs essais à l'Académie malgache.

Le centenaire de sa naissance a déjà donné lieu à une exposition rétrospective, du 13 avril au 8 mai 2026, au Trano Sary d'Ambohidahy. Des projets de réédition sont également en cours.