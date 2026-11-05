Congo-Brazzaville: Madibou - « Le Havre » rapproche la prise en charge médicale de la population

L'accès aux soins de santé de proximité a franchi une nouvelle étape à Massissia, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, avec l'inauguration, le 4 novembre, du Centre de consultations et laboratoire d'analyses médicales « Le Havre ». Initié par la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) avec l'appui de la Fondation Mérieux, cet établissement ambitionne de faciliter l'accès aux consultations et aux examens médicaux pour les habitants de Madibou et des quartiers environnants.

La cérémonie officielle, placée sous le haut patronage du ministre de la Santé et de la Population représenté par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment l'ambassadrice de France au Congo, le consul de San Marin, le président de la Fondation Mérieux, ainsi que des représentants des institutions partenaires et des autorités locales.

Prenant la parole, la Pre Francine Ntoumi, présidente de la FCRM, a exprimé sa joie de voir aboutir un projet conçu pour répondre aux besoins sanitaires des familles de Massissia, de Madibou et des environs. Pour elle, « Le Havre » se veut avant tout un espace d'accueil, d'écoute et de soins de qualité. Elle a rappelé que cette infrastructure traduit une ambition portée par la Fondation depuis sa création en 2008 : faire en sorte que la recherche médicale contribue concrètement à améliorer la vie de la population.

La Pre Francine Ntoumi a terminé son propos par une profonde reconnaissance à la Fondation Mérieux pour son soutien financier, au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique pour son appui multiforme ainsi qu'aux partenaires et équipes de la FCRM pour leurs efforts et leur persévérance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présent à cette inauguration, le président de la Fondation Mérieux, Alain Mérieux, a salué le parcours et l'engagement de la Pre Francine Ntoumi. Il a réaffirmé la volonté de sa Fondation de rester aux côtés de la FCRM et de soutenir son action en faveur de la santé de la population congolaise. « Nous avons été à vos côtés, nous le sommes et nous serons à vos côtés », a-t-il martelé.

Pour sa part, le ministre Rigobert Maboundou a souligné la portée de cette infrastructure. « Le centre de santé Le Havre revêt une importance particulière, dans la mesure où il participe au renforcement de l'offre nationale de soins », a-t-il fait savoir. Le ministre de la Recherche scientifique a également insisté sur le lien indispensable entre recherche biomédicale et pratique médicale, rappelant que les progrès scientifiques permettent d'améliorer le diagnostic, la prévention et la prise en charge des maladies.

Après les différents discours, le ministre Rigobert Maboundou a coupé le ruban symbolique, suivi de la visite du rez-de-chaussée des installations sanitaires par les autorités présentes. Le centre propose une offre diversifiée comprenant la médecine générale, des consultations spécialisées en cardiologie, gynécologie et pédiatrie, ainsi que des services de radiologie, d'échographie et d'analyses médicales. Une palette de prestations qui devrait permettre aux habitants de bénéficier de plusieurs services de santé dans un même établissement, tout en limitant les déplacements vers d'autres quartiers de la capitale.

Du côté des habitants de Massissia, l'ouverture de cette nouvelle structure sanitaire est une aubaine. « Ce centre représente une réelle possibilité de se faire consulter et de réaliser des examens médicaux à proximité. Un pas supplémentaire vers une santé plus proche de la population de l'arrondissement 8 » , a confié Solange Malanda.