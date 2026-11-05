Sénégal: Kébémer - 317 cas de diarrhées et de vomissements recensés en 72 heures

5 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Depuis ce mardi, le département de Kébémer fait face à une situation sanitaire préoccupante. De nombreuses personnes souffrant de diarrhées et de vomissements se sont présentées au centre de santé de Kébémer. Au total, 317 cas ont été recensés en l'espace de 72 heures. Les patients continuent d'affluer vers la structure sanitaire, qui peine à faire face à cet afflux.

Face à cette situation, les autorités sanitaires de la région de Louga se sont mobilisées. À cet effet, le directeur régional de la Santé, Dr Moustapha Faye, s'est rendu sur place pour s'enquérir de l'évolution de la situation. Une réunion d'urgence regroupant les autorités administratives et sanitaires est en cours afin de faire le point et d'examiner les mesures à prendre.

Pour l'heure, les causes de ces nombreux cas de diarrhées et de vomissements restent inconnues. Toutefois, le personnel sanitaire est pleinement mobilisé pour déterminer l'origine de cette situation et prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'endiguer la propagation de ces maladies.

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