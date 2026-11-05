Sénégal: Equipe nationale - Pape Demba Diop, une première convocation qui récompense sa progression

Trois ans après avoir marqué la CAN U20 2023 de son empreinte avec cinq réalisations et un titre de meilleur buteur, le milieu de terrain de Strasbourg est récompensé par une première convocation en équipe nationale A.

Pape Demba Diop franchit un nouveau cap dans sa carrière. Le milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg figure parmi les 26 joueurs retenus par Patrick Vieira pour la double confrontation contre le Soudan, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027. À 23 ans, le champion d'Afrique U20 de 2023 honore ainsi sa première convocation avec les Lions A.

Cette sélection vient récompenser les prestations du milieu sénégalais, qui poursuit sa progression dans le football européen. Après avoir fait ses armes à Diambars, le natif de Ouakam a rejoint Zulte Waregem, en Belgique, où il s'est particulièrement illustré. Ses performances lui ont notamment permis de décrocher le titre de meilleur joueur de la Challenger Pro League lors de la saison 2024-2025. Il a ensuite rejoint Strasbourg avant de connaître un passage en Allemagne, puis un prêt à Toulouse.

De retour en Alsace, Pape Demba Diop poursuit son parcours dans un championnat exigeant. Ses prestations avec le Racing ont convaincu le nouveau sélectionneur sénégalais de lui ouvrir les portes de la Tanière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son arrivée dans le groupe national rappelle également de bons souvenirs aux supporters sénégalais. En 2023, lors de la Coupe d'Afrique des nations U20 disputée en Égypte, il avait formé un duo particulièrement performant avec Lamine Camara. Les deux milieux avaient largement contribué au sacre des Lionceaux, vainqueurs de la Gambie (2-0) en finale.

Pape Demba Diop avait terminé la compétition avec cinq buts, s'adjugeant le titre de meilleur buteur, tandis que Lamine Camara avait été désigné meilleur joueur du tournoi. Trois ans après cette consécration, les deux anciens partenaires se retrouvent désormais chez les A.