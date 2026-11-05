Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La Sénégalaise Eden Kazoum médaillée de bronze avec la Team Afrique

5 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Médaille de bronze pour Eden Kazoum aux Jeux olympiques de la jeunesse. Ce jeudi 05 novembre 2026, au Centre équestre de Diamniadio, la jeune cavalière sénégalaise a terminé sur la troisième marche du podium avec la Team Afrique, lors de l'épreuve par équipes de saut d'obstacles.

La sélection africaine réunissait des cavaliers de plusieurs pays du continent. Aux côtés d'Eden Kazoum figuraient le Sud-Africain Bo Reed, l'Égyptien Yassin El Bassiuony et le Marocain Ghali Bougja, qui ont tous contribué à ce résultat collectif.

D'ailleurs, Eden Kazoum n'en a pas fini avec la compétition. Vendredi 6 novembre, elle disputera la finale individuelle de saut d'obstacles et tentera d'ajouter une seconde médaille à son palmarès, devant le public sénégalais.

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