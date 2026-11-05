Gabon: Le PDG enregistre l'adhésion de nouveaux membres

Le Parti Démocratique Gabonais (PDG) a enregistré, ce mercredi 4 novembre 2026, une nouvelle vague d'adhésions au sein de ses rangs.

Au siège du Parti, sis au quartier Louis, plus d'une centaine de membres d'une association du 4e arrondissement de Libreville ont officiellement signé leurs fiches d'adhésion, en présence des membres du Bureau du Parti et de l'exécutif local. À la tête de cette mobilisation, Madame Orchidée Jobet Massounga, Présidente de l'association, a conduit ses membres dans cette démarche collective qui marque leur entrée officielle au sein de la famille politique du PDG. Bien au-delà d'une simple formalité administrative, cette cérémonie constitue une étape dans le processus d'adhésion de nouveaux militants et d'élargissement des rangs du Parti.

Par cette démarche collective, ces nouveaux adhérents manifestent leur volonté de prendre part à la vie du Parti et de s'inscrire dans son organisation.