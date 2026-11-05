Maroc: Communiqué du Cabinet Royale - Séance de travail sur la fin du mandat de la MINURSO

Le roi Mohammed VI a présidé, mercredi au Palais royal de Rabat, une importante séance de travail consacrée à la phase post-MINURSO, à la suite de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de ne pas renouveler le mandat de la mission onusienne au Sahara occidental. À cette occasion, le Souverain a réaffirmé les priorités stratégiques du Royaume : la défense de son intégrité territoriale, la préservation de sa sécurité nationale et la poursuite du développement économique et social des provinces du Sud.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une nouvelle étape dans le dossier du Sahara, après le vote intervenu le 30 octobre 2026 au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon un communiqué du Cabinet royal, cette séance témoigne de l'attention particulière que le Souverain accorde à la question de la souveraineté nationale et à la protection des intérêts des populations des provinces du Sud, à la lumière des dernières évolutions diplomatiques et internationales.

Ont pris part à cette rencontre la cheffe du gouvernement, Fatima Zahra Mansouri, le conseiller royal Fouad Ali El Himma, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, ainsi que le général Mohamed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la Zone Sud.Services publics

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours des échanges, le roi Mohammed VI a réitéré les orientations déjà définies dans le communiqué du Cabinet royal du 30 octobre. Trois impératifs majeurs ont été mis en avant : le respect de l'intégrité territoriale et de l'unité du Royaume, la sauvegarde de sa sécurité nationale et la garantie de la paix et de la sécurité de l'ensemble de ses citoyens, particulièrement ceux des provinces du Sud.

Le Souverain a également donné des instructions fermes pour que ces priorités soient appliquées avec vigilance, chacun dans son domaine de responsabilité. L'objectif est de consolider le consensus national autour de la question du Sahara et de maintenir le rythme des investissements et des grands projets structurants engagés dans les provinces du Sud.

Dans le même temps, Rabat entend poursuivre un suivi étroit de l'ensemble des développements liés à ce dossier, aussi bien sur le plan national qu'international, conformément à la position officielle du Royaume.

Le communiqué royal insiste par ailleurs sur l'attachement du Maroc au cessez-le-feu, présenté comme un engagement volontaire qui demeure indépendant de l'existence ou non de la mission onusienne. Le Cabinet royal relève, à cet égard, les limites de la MINURSO dans la surveillance du respect de la trêve et dans le traitement des violations signalées. Il estime également que les circonstances ayant présidé à la création de cette mission et les fonctions initialement définies ne correspondent plus aux réalités actuelles du terrain ni à l'évolution des positions internationales.

L'intérieur aux commandes du processus de retrait de la MINURSO

Dans le cadre de l'organisation de cette nouvelle phase, le roi Mohammed VI a chargé le « Bureau de coordination avec la MINURSO », relevant du ministère de l'Intérieur, d'assurer la coordination et l'accompagnement du processus de liquidation de la mission onusienne, ainsi que la supervision de son retrait.

Cette disposition vise à faciliter les différentes démarches administratives et opérationnelles liées à cette transition et à garantir leur déroulement dans des conditions organisées et maîtrisées. Elle traduit également la volonté du Maroc de gérer cette étape dans un esprit de responsabilité et de coopération avec les Nations unies.

Le Souverain a, en outre, réaffirmé le respect par le Royaume de ses engagements internationaux et son attachement à une diplomatie fondée sur la préservation de la paix, la contribution à sa consolidation et la mobilisation de tous les moyens nécessaires à sa réalisation, sans jamais renoncer à la souveraineté nationale.

L'initiative d'autonomie au cœur de la dynamique diplomatique

La réunion a également été l'occasion de revenir sur les avancées enregistrées par le Maroc dans le dossier du Sahara, notamment sur le terrain diplomatique. Le communiqué royal souligne la dynamique favorable qui s'est progressivement installée autour de la position marocaine, marquée par la reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur son Sahara par plusieurs pays amis et frères.

Cette évolution s'accompagne d'une adhésion grandissante à l'initiative marocaine d'autonomie, présentée par Rabat comme la seule solution politique susceptible de garantir un règlement définitif de ce différend régional.

À travers cette séance de travail, Mohammed VI entend ainsi préparer le Royaume à une nouvelle configuration institutionnelle et diplomatique après la MINURSO, tout en réaffirmant une ligne directrice claire : préserver l'intégrité territoriale, garantir la sécurité nationale et poursuivre sans relâche le développement des provinces du Sud.