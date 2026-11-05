Gabon: 51e anniversaire de la marche verte - Le pays réaffirme son attachement à l'amitié et à la solidarité historiques avec le Maroc

5 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)

À l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la Marche verte, l'Ambassade Haute Représentation de la République gabonaise près le Royaume du Maroc adresse ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au Gouvernement et au peuple marocain.

Cette commémoration revêt une signification particulière pour la République gabonaise, dont l'engagement historique aux côtés du Royaume du Maroc remonte à novembre 1975. La participation du Gabon à cette mobilisation historique, à travers une délégation gabonaise, témoigne de la solidarité et de l'amitié qui unissent durablement les deux nations.

Cet engagement historique s'est inscrit dans la continuité d'une position diplomatique constante, réaffirmée au fil des décennies et matérialisée, notamment, par l'ouverture du Consulat général de la République gabonaise à Laâyoune, le 17 janvier 2020. Cette implantation consulaire constitue une expression concrète de l'attachement du Gabon à l'intégrité territoriale du Royaume et de la profondeur de son partenariat avec le Maroc.

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À travers cette commémoration, l'Ambassade réaffirme la volonté de la République gabonaise de poursuivre, aux côtés du Royaume du Maroc, le renforcement des liens d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération, dans un esprit de confiance mutuelle et de partenariat stratégique.

Bonne célébration du 51e anniversaire de la Marche verte.

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