Gabon: Participation d'Orabank Gabon au Salon de l'Habitat - Un partenaire engagé pour les projets immobiliers

Orabank Gabon a pris part au Salon de l'Habitat, qui s'est tenu du 29 au 31 octobre 2026 sur l'esplanade de Gabon 24.

Cet événement majeur, dédié à la promotion du logement et au développement du secteur immobilier au Gabon, a rassemblé les principaux acteurs du secteur, les professionnels de l'immobilier et de nombreux visiteurs venus s'informer sur les solutions de logement.

Cette participation traduit la volonté de la banque d'accompagner les populations dans la réalisation de leurs projets de vie.

Une présence remarquée

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La Directrice de la Clientèle des Particuliers et Professionnels, Madame Maryse Zeng, comme bien d'autres, était à la manœuvre. Durant les trois jours du salon, les équipes commerciales d'Orabank Gabon ont accueilli, conseillé et orienté les visiteurs sur les solutions de financement proposées par la banque.

Parmi les offres présentées :

- Les crédits immobiliers, pour financer l'achat, la construction ou la rénovation d'un logement ;

- L'Épargne Immobilier, pour préparer sereinement son projet immobilier.

Le salon a aussi été l'occasion d'échanger avec les acteurs du secteur immobilier et de développer de nouvelles synergies, au bénéfice des clients et des futurs propriétaires.

Un engagement au-delà du financementPlus qu'un partenaire financier, Orabank entend se positionner comme un véritable accompagnateur de projets, en plaçant la proximité, l'écoute et la satisfaction client au coeur de son action.

À travers cette présence au Salon de l'Habitat, la banque réaffirme son engagement à soutenir l'accès au logement et à contribuer au développement du secteur immobilier au Gabon.