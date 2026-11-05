Angola: Le pays officialise son adhésion à la Communauté ibéro-américaine en tant qu'État observateur associé

Luanda — L'Angola a officiellement rejoint la Communauté ibéro-américaine mercredi en tant qu'État observateur associé, suite à la formalisation de son adhésion lors du 30e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation, qui se tient à Madrid depuis le 3 octobre.

L'intégration de l'Angola ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir les relations politiques, économiques, culturelles et sociales avec les pays membres de l'Organisation, ainsi que pour développer des initiatives communes dans des domaines d'intérêt commun.

L'adhésion de l'Angola a été approuvée en septembre dernier par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, en même temps que les candidatures de l'Inde et de la Turquie.

Le 30e Sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement s'est officiellement ouvert mercredi à Madrid, en Espagne, en présence du ministre des Relations Extérieures, Téte António, représentant le président de la République, João Lourenço.

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Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures (MIREX), la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au Teatro Real, sous la présidence du roi Felipe VI d'Espagne, accompagné de la reine Letizia, en présence des chefs d'État et de gouvernement ou de leurs représentants.

L'événement inaugural comprenait des spectacles culturels et musicaux et s'est conclu par la déclaration officielle d'ouverture du sommet, qui se tient du 3 au 5 novembre dans la capitale espagnole.

À l'issue de la cérémonie, le roi et la reine d'Espagne ont offert un dîner officiel en l'honneur des délégations participantes au Palais royal de Madrid.