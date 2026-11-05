Angola: Le ministre pour l'investissement dans les nouvelles technologies de production de café

5 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CIJ/FF/ALH/SB

Gabela — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, a plaidé mercredi, à Cuanza-Sul, en faveur de l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer la qualité et accroître la production de café au Brésil.

Lors d'une rencontre avec des producteurs de café, le gouvernant a souligné la nécessité de moderniser les méthodes de production afin de garantir la compétitivité du café national sur les marchés internationaux et de suivre le rythme de développement observé dans d'autres pays africains.

Il a averti qu'un manque d'innovation pourrait compromettre la commercialisation du produit, d'où l'importance d'une production de café de qualité capable de répondre aux exigences du marché international.

Le responsable a insisté sur la nécessité de faire appel à des techniciens étrangers et à des spécialistes nationaux, ainsi que de tirer parti des infrastructures existantes dans la province, afin d'améliorer l'efficacité de la production.

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Il a encouragé les propriétaires de grandes exploitations à nouer des partenariats avec des investisseurs nationaux et étrangers, en vue de dynamiser l'activité et de créer des sources de revenus pour les familles, le Fonds de développement du café étant disponible pour soutenir les producteurs nationaux.

Visite à Conda

Dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Cuanza Sul, le ministre s'est informé de l'avancement des projets du Programme de développement de l'agriculture familiale et de la commercialisation (SAMAP) dans la municipalité de Conda.

Parmi ces initiatives figurent la construction et le montage d'un pont métallique de 21 mètres, pour un budget de 155 999 375 kwanzas, et la construction d'une unité de transformation d'huile de palme, d'une valeur de 54 014 527 kwanzas.

Ces deux projets sont réalisés dans la localité de Tchitumba, dans la municipalité de Conda, grâce au financement du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Poursuivant son programme de travail à Cuanza Sul, Isaac dos Anjos se rend ce jeudi dans les municipalités de Gabela et de Boa Entrada.

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