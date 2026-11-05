Afrique: Le Corridor de Lobito renforce la position stratégique de l'Angola sur le continent

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en France, Guilhermina Prata, a souligné mercredi, à Paris, que le Corridor de Lobito représente une opportunité de transformer la position géographique de l'Angola en un atout stratégique sur le continent.

La diplomate, s'exprimant lors d'un colloque sur le thème « Angola 2035 : Puissance régionale, souveraineté stratégique et nouvelles perspectives en Afrique australe » dans la capitale française, a expliqué que cette infrastructure dynamisera les échanges commerciaux et renforcera l'intégration régionale.

Elle a toutefois reconnu que son succès devra être mesuré à l'aune de la valeur ajoutée et des bénéfices qu'elle générera et apportera au pays.

Guilhermina Prata a notamment cité le soutien aux agriculteurs, la valorisation de la production nationale, la stimulation de l'industrie de transformation et des PME, ainsi que la création d'emplois pour les jeunes comme autant de priorités.

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La diplomate a également plaidé en faveur de l'investissement dans le capital humain, en liant les grandes infrastructures au développement des compétences et à l'amélioration des conditions de vie de la population.

L'ambassadrice a souligné l'ouverture de l'Angola à la coopération et aux partenariats internationaux, dans le respect de sa souveraineté nationale et de ses priorités de développement.

Elle a particulièrement insisté sur l'importance de la coopération franco-angolaise en matière de formation technique et professionnelle, d'agriculture et de développement des compétences, afin que les fruits de la transformation économique profitent pleinement à la population.

Cette initiative a permis de mettre en lumière les priorités de l'Angola dans un espace académique international de premier plan, en associant la réflexion sur la souveraineté et la diversification économique à la création d'opportunités pour les citoyens.

Corridor de Lobito

Le Corridor de Lobito (qui relie le Port de Lobito aux zones minières de la RDC et de la Zambie) est devenu l'un des axes logistiques les plus importants d'Afrique, attirant d'importants investissements des États-Unis et de l'Union européenne et renforçant ainsi la position stratégique de l'Angola sur le continent.

Le Port de Lobito est le principal point d'entrée et de sortie maritime du corridor, permettant l'acheminement des minéraux, des produits agricoles et d'autres marchandises vers les marchés internationaux.