Angola: La CPLP félicite le pays pour son adhésion à la Conférence ibéro-américaine

Luanda — La Secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria de Fátima Jardim, a félicité, ce jeudi, l'Angola pour l'obtention du statut d'État observateur associé de la Communauté ibéro-américaine, officialisé lors du 30e Sommet ibéro-américain qui se tient actuellement à Madrid.

Selon une note du Secrétariat exécutif de la CPLP, cette décision témoigne de la reconnaissance du rôle de l'Angola dans les relations multilatérales et ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération avec les pays ibéro-américains.

La Secrétaire exécutive considère que, l'Angola étant le premier État membre de la CPLP à obtenir ce statut, cette adhésion revêt une importance particulière pour la Communauté, contribuant à l'élargissement de son réseau de partenariats et au renforcement du rayonnement international de ses États membres.

Elle ouvre également de nouvelles perspectives de coopération entre les espaces lusophone et ibéro-américain, à travers le dialogue politique, le partage d'expériences et le développement d'initiatives communes dans des domaines d'intérêt partagé.

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La CPLP regroupe l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste.

La Communauté ibéro-américaine est un espace de coordination et de coopération politiques qui réunit 22 pays d'Amérique latine et de la péninsule Ibérique, unis par des liens historiques, linguistiques et culturels, et représentant une population de plus de 600 millions d'habitants.

L'organisation comprend l'Espagne, le Portugal et Andorre en Europe, ainsi que 19 pays d'Amérique latine : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela.

L'initiative de créer cet espace de dialogue a vu le jour en 1991 lors du premier Sommet ibéro-américain à Guadalajara, au Mexique, où les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé une déclaration commune jetant les bases de la coopération entre les pays participants.

Le Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB), créé en 2003 et opérationnel depuis 2005, est l'organe de soutien permanent de la Communauté.

Basé à Madrid, il est chargé du suivi de la mise en oeuvre des engagements pris lors des sommets, de l'appui à la préparation des réunions de haut niveau et de la promotion des programmes de coopération entre les pays membres.

Le poste de Secrétaire général est actuellement occupé par le Chilien Andrés Allamand.

L'organisation dispose également d'un Secrétariat par intérim, fourni par le pays hôte du sommet, qui coordonne, avec le SEGIB, la préparation de la réunion et des réunions ministérielles et techniques qui précèdent la rencontre des chefs d'État et de gouvernement.

En 2026, cette responsabilité incombe à l'Espagne, qui accueille le 30e Sommet les 4 et 5 novembre, sous la devise « Ibéro-Amérique. Ensemble, nous construisons notre Communauté. Ensemble, nous la projetons dans l'avenir et dans le monde ».

Pour l'Angola, ce nouveau statut représente une opportunité de renforcer le dialogue politique, de promouvoir les échanges et de développer des initiatives communes dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la jeunesse, de la culture, de l'innovation, de la transformation numérique et du développement durable.

L'intégration du pays constitue également une nouvelle plateforme pour diversifier les partenariats extérieurs et valoriser les liens historiques et culturels entre les peuples des espaces lusophone et ibéro-américain.