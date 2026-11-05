Congo-Kinshasa: Kinshasa - Daniel Bumba joue l'apaisement et réaffirme sa collaboration avec la Task Force Présidentielle

Dans une lettre officielle datée du 2 novembre 2026, le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a répondu aux préoccupations soulevées par la Task Force Présidentielle de Salubrité et d'Assainissement. Entre volonté de clarification et appel à l'unité, le chef de l'exécutif provincial tente de dissiper les malentendus nés de récentes déclarations.

Le climat semble s'éclaircir entre l'Hôtel de Ville de Kinshasa et les instances présidentielles chargées de la salubrité. En réponse à une correspondance du 28 octobre dernier, dans laquelle le Coordonnateur de la Task Force Présidentielle exprimait son « indignation » suite à certains propos attribués au Gouvernement Provincial, Daniel Bumba a choisi la voie de la diplomatie et du « patriotisme ».

Un soutien réitéré à la vision du Chef de l'État

Dès l'entame de son courrier, le Gouverneur Bumba a tenu à lever toute équivoque sur sa loyauté envers la vision du Président de la République. Il a salué avec force la décision du Chef de l'État d'impliquer le Service National dans les efforts d'assainissement de la capitale.

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Pour l'autorité urbaine, la création de cette Task Force est la preuve d'une volonté de donner une « impulsion dynamique, coordonnée et diligente » pour répondre à l'un des défis majeurs des Kinois : la propreté de leur environnement. « La Ville de Kinshasa considère cette initiative comme un engagement patriotique », a-t-il précisé, soulignant que toutes les institutions doivent y apporter leur concours.

Mise au point sur les « malentendus » financiers et militaires

Le coeur de la tension résidait dans des déclarations perçues comme critiques envers la Task Force. Sur ce point, Daniel Bumba appelle à une « lecture dépassionnée ». Il a notamment insisté sur le fait qu'il ne fallait établir aucun lien entre des discussions sur les questions de financement et une quelconque « incitation à l'indiscipline militaire ».

Cette mise au point fait suite à des craintes que les débats sur les ressources allouées à l'assainissement ne soient interprétés comme une remise en cause de l'autorité ou de la mission confiée à la Task Force. Le Gouverneur a été catégorique : la Ville de Kinshasa ne se place nullement en situation de compétition avec le Service National. Au contraire, elle se dit « pleinement ouverte et disponible pour une collaboration franche ».

Un appel à une rencontre de clarification

Reconnaissant que la salubrité de Kinshasa est un « défi collectif » nécessitant la mobilisation de toutes les compétences, Daniel Bumba a proposé une rencontre formelle au Coordonnateur de la Task Force. L'objectif affiché est de renforcer la collaboration, de clarifier les préoccupations résiduelles et de définir des modalités pratiques pour une synergie d'action efficace sur le terrain.

« Notre sens élevé des responsabilités et notre attachement commun à l'intérêt supérieur de la Nation nous permettront de transcender toute incompréhension », a conclu le Gouverneur dans son message, dont copie a été transmise pour information au Président de la République, à la Première Ministre ainsi qu'au Vice-Premier Ministre de la Défense.

Alors que les défis de l'assainissement restent immenses dans la mégapole congolaise, cette main tendue de l'Hôtel de Ville pourrait marquer le début d'une phase de coopération plus sereine entre les autorités provinciales et les structures d'appui à la présidence.