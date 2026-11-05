Congo-Kinshasa: CIRGL - Félix Tshisekedi dévoile les priorités pour la période 2026-2027

En sa qualité de Président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu mardi 3 novembre 2026, à la Cité de l'Union africaine, le Secrétaire exécutif de cette organisation régionale, le Dr Mubita Luwabelwa.

Au centre de leur entretien : les priorités de l'organisation pour la période 2026-2027, avec un accent particulier sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, les réformes institutionnelles, la coopération régionale ainsi que les questions liées à la paix et à la sécurité.

« Nous sommes venus pour obtenir les instructions du Président en exercice de la CIRGL sur ces différents dossiers prioritaires », a expliqué le Dr Luwabelwa. Il a également annoncé la préparation de la prochaine réunion de la Troïka de la CIRGL. « Nous travaillons au sein du Secrétariat pour que cette rencontre soit une réussite », a-t-il assuré.

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Le Président Félix-Antoine Tshisekedi assure la présidence en exercice de la CIRGL depuis novembre 2025. Son mandat, qui court jusqu'en 2027, intervient dans un contexte régional marqué par d'importants défis sécuritaires, diplomatiques et économiques. La persistance des conflits armés dans certaines parties de la région des Grands Lacs, les tensions entre États voisins et la circulation illicite des ressources naturelles continuent de mettre à l'épreuve les mécanismes de coopération et de concertation régionale.

Dans ce contexte, la présidence congolaise est appelée à jouer un rôle déterminant dans la redynamisation de l'organisation et la recherche de réponses concertées aux préoccupations communes des États membres. La lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles constitue notamment un enjeu majeur, tant elle est étroitement liée au financement des groupes armés et à la prolongation de l'instabilité dans la région. Les réformes institutionnelles envisagées devraient, pour leur part, contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de la CIRGL et à améliorer l'efficacité de ses mécanismes d'intervention.

La prochaine réunion de la Troïka s'inscrit ainsi parmi les rendez-vous importants de cette dynamique. Elle devrait permettre de faire le point sur les dossiers prioritaires, d'évaluer les avancées enregistrées et de dégager des orientations susceptibles de consolider l'action collective de l'organisation. Pour Kinshasa, l'enjeu est également de donner une impulsion politique plus forte aux initiatives régionales en faveur d'une paix durable, de la stabilité et du développement.

Au-delà des échanges institutionnels, cette rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et le Secrétaire exécutif de la CIRGL traduit donc la volonté de maintenir un suivi politique régulier des engagements pris dans le cadre de cette organisation. Reste désormais à transformer les orientations annoncées en actions concrètes, avec des résultats tangibles sur le terrain, particulièrement dans les zones affectées par l'insécurité. Car, pour les populations de la région des Grands Lacs, l'efficacité de la CIRGL se mesurera moins à la multiplication des réunions qu'à sa capacité à contribuer réellement au retour de la paix, à la sécurisation des ressources naturelles et au renforcement de la confiance entre les États membres.