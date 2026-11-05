Afrique: CAF Awards 2026 - Le pays à l'honneur avec plusieurs nominations majeures sur la scène continentale

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce mercredi 4 novembre 2026 ses listes de présélection pour les prestigieux CAF Awards 2026. La République Démocratique du Congo tire particulièrement son épingle du jeu en plaçant plusieurs de ses cadres et représentants parmi l'élite du football africain.

Une moisson de nominations pour les Léopards

Portée par ses performances remarquées sur la scène internationale, notamment son parcours marquant lors de la Coupe du Monde, la nation congolaise récolte les fruits de sa régularité. Parmi les figures de proue de cette cuvée 2026, on retrouve :

Yoane Wissa : l'attaquant vedette figure en bonne place dans le top 10 des nominés pour le titre suprême de Meilleur Joueur Africain de l'année (Ballon d'Or africain).

Lionel Mpasi : le dernier rempart des Léopards est plébiscité parmi les dix meilleurs gardiens de but du continent grâce à ses prestations de haut vol.

Sébastien Desabre : le sélectionneur national est logiquement récompensé pour son travail rigoureux en intégrant le cercle fermé des dix meilleurs entraîneurs africains de l'année.

L'équipe nationale de la RDC : les Léopards dans leur ensemble sont également en lice dans la catégorie de la meilleure sélection de l'année.

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Vers un verdict très attendu à Lagos

Ces nominations confirment la bonne santé et le rayonnement international du football congolais, qui s'illustre également à travers ses clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF. Le suspense connaîtra son terme le 7 décembre 2026 à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie officielle de remise des prix qui couronnera les meilleurs acteurs de l'année.