Congo-Kinshasa: Halte à l'intox , Philip Betts - Ni de près, ni de loin allié au FRN et à l'ADF

La période difficile que traverse actuellement la République Démocratique du Congo sur plan sécuritaire, touchée dans sa partie « Est » par des rébellions d'origine étrangère essentiellement du Rwanda, sert malheureusement de motif pour certaines personnes et certaines organisations pour orchestrer des messes noires dans des grands salons du pays et même dans des officines diplomatiques, en vue de ternir l'image de marque de certaines sociétés qui œuvrent pourtant en parfaite collaboration avec les autorités congolaises à Kinshasa. Parmi les sociétés victimes de ces démarches animées d'intoxication, de chantage, d'une haine des détracteurs qui multiplient des accusations et des rapports fallacieux, il s'agit de la société de renommée internationale « Esco Kivu Sarl », installée à Beni Ville et spécialisée dans l'exportation du Cacao congolais. Les auteurs de cette campagne de sape ciblent la tête de Esco Kivu Sarl, son visionnaire et son créateur, le charman Philip Betts.

D'après les informations reçues sous le sceau de l'anonymat et après des enquêtes approfondies, un rapport a été déposé au Haut sommmet de l'État citant les sociétés et les investisseurs étrangers comme des nationaux, qui seraient en lien de financement des groupes armés actifs au pays, en l'occurrence avec le front pour la refondation de la nation (FRN) de joseph Kabila, ancien président de la RDC.

Dans cette affaire, la société Esco Kivu Sarl est encore une fois cible de ses détracteurs, car elle n'est liée ni de près, ni de loin à un quelconque financement des rébellions en RDC dans le cadre de ses activités agricoles.

Tous les éléments réunis ne peuvent justifier cette accusation fallacieuse avec une visée dévastatrice sur la réputation de cette noble société qui participe à la diminution du taux de chômage en RDC et à l'essor économique du Pays.

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Ressentiment après l'échec dans la concurrence loyale

En approfondissant les analyses sur ce dossier, l'on comprend vite qu'il s'agit juste d'une messe noire des détracteurs de la société Esco Kivu Sarl, incapablent d'affronter le terrain avec une concurrence loyale en matière d'exportation de Cacao en RDC.

Plusieurs sociétés concurrentes à Esco Kivu Sarl seraient derrière cette démarche et financeraient même certains médias afin de relayer des fausses informations.

Un coup d'épée dans l'eau

La société Esco Kivu Sarl créée depuis des années et exerçant ses activités dans la partie Nord du Nord-Kivu et dans une bonne partie de la province de l'Ituri, contribue et continuera à contribuer efficacement à la diminution du taux de chômage en République Démocratique du Congo avec l'encadrement des agriculteurs sur le terrain dans différentes chaînes de valeur de leurs activités, de la production à la commercialisation des fèves de Cacao consommées à l'échelle internationale dans plusieurs pays du monde avec une bonne traçabilité , en plus de la création des marchés de proximité.

À l'ère où la RDC occupe la vice-présidence du Comité économique de l'organisation internationale du Cacao, les autorités congolaises sont appelées à appuyer les sociétés qui promeuvent l'action des agriculteurs sur toutes les chaînes de valeur agricole concernant cette culture pérenne, car l'exportation du Cacao fait entrer des devises au pays.

« Esco Kivu Sarl » reste une fierté à l'échelle internationale en matière d'exportation de Cacao avec une équipe managériale qui fait ses preuves et reste bien réputée auprès des partenaires étrangers depuis belle lurette, comme auprès des autorités congolaises légalement établies.

Coller cette société ou son créateur à une quelconque activité de financement des mouvements rebelles, c'est une histoire montée de toute pièce par ceux qui ne veulent pas l'avancement du secteur agricole avec l'exportation des produits agricoles pérennes en RDC. Ces sales manœuvres ne vont pas dans le sens de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, qui passe par l'apport des sociétés privées de renommée internationale en matière d'exportation des produits agricoles pérennes, comme le Cacao avec « Esco Kivu Sarl. »

Bien au contraire, cette société qui travaille à ce jour, dans un contexte sécuritaire très complexe, devrait recevoir le soutien tous azimuts de toute la nation congolaise en lieu et place d'être sujet des accusations fallacieuses des tierces individus, organisations...

Dans tous les cas, un ou plusieurs rapports peuvent être déposés aux autorités congolaises contre l'image de « Esco Kivu Sarl », mais cela n'a aucun impact ni sur son créateur, ni sur son personnel très qualifié qui fait un travail de titan sur le terrain.

Le Gouvernement congolais est appelé à ouvrir l’œil et le bon pour bien discerner ce qui se raconte ici et là contre l'image de marque des sociétés qui participent au développement du pays.

Philip Betts reste un modèle, une icône, un visionnaire animé par le sens de développement durable au profit de la communauté congolaise et attaché au principe d'une collaboration directe avec le pouvoir en place, légitimement et légalement reconnu.