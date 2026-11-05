Tunisie: Coupure d'eau potable dans quatre gouvernorats - Les zones concernées

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, ce jeudi 5 novembre 2026, des perturbations dans la distribution de l'eau potable dans plusieurs localités des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia, à la suite d'une panne technique survenue sur une conduite principale d'adduction d'un diamètre de 600 mm.

Dans un communiqué, la SONEDE précise que ces perturbations ont débuté à partir de midi et devraient se poursuivre jusqu'au vendredi 6 novembre. Le rétablissement de l'approvisionnement en eau potable est prévu progressivement à partir de 23 heures le même jour.

Les zones concernées sont les suivantes :

Dans le gouvernorat de Kairouan, les perturbations touchent les localités d'El Hwemed et d'El Ghabat, relevant de la délégation de Kairouan Nord.

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Dans le gouvernorat de Sousse, elles concernent les délégations de Sidi El Hani (Sidi El Hani, Ouled Alouane, Ghabgoub, Ouled El Khchine et Ouled El Faleh), de Kalaa Sghira (Oued Laya, Ennegar, Dargham, Ennoualet et Jebline) ainsi que de M'saken (l'usine STIP, Koraa El Menjour, Knaies, Chihia, Ouled Toumi, Beni Rbiaa, El Biyada, Beni Kalthoum, El Frada et El Borjine).

Dans le gouvernorat de Monastir, les localités touchées relèvent des délégations de Zeramdine (Menzel Hayet, El Allalcha, El Mazawgha et El Melichat), de Jemmal (Menzel Kamel, Badr Ettayeb et El Haddadra), d'Ouerdanine (Ouerdanine, Oued El Jebs, Bouothmane et Menzel Kheir) et de Bembla (Menzel Nour).

Dans le gouvernorat de Mahdia, les perturbations concernent la ville de Kerker, dans la délégation de Boumerdes.

La SONEDE indique que ses équipes interviennent pour remédier à cette panne et assurer le rétablissement de la distribution dans les délais annoncés.