Tunisie: Le CA Bizertin dévoile la composition de son nouveau Comité de gestion

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Club athlétique bizertin a dévoilé la composition de son nouveau Comité de gestion présidé par Ahmed Kondara.

Dans un communiqué publié, mercredi, via sa page officielle, le club nordiste a indiqué avoir décidé de nommer un nouveau Comité de gestion de ses affaires, suite à la séance de travail présidée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub. Selon le même communiqué, Mohamed Amine Bakouri et Lotfi Sfaxi seront les deux vice-présidents, tandis que la mission de secrétaire général a été assignée à Saber Ben Barka.

Le nouveau Comité de gestion, note-t-on, remplacera l'ancien Comité conduit par Riadh Mokdad. Le CS Bizertin occupe, actuellement, le 7e rang au championnat de la Ligue 1 du football professionnel avec 11 points.

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