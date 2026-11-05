Tunisie: Le CA Bizertin dévoile la composition de son nouveau Comité de gestion

Le Club athlétique bizertin a dévoilé la composition de son nouveau Comité de gestion présidé par Ahmed Kondara.

Dans un communiqué publié, mercredi, via sa page officielle, le club nordiste a indiqué avoir décidé de nommer un nouveau Comité de gestion de ses affaires, suite à la séance de travail présidée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub. Selon le même communiqué, Mohamed Amine Bakouri et Lotfi Sfaxi seront les deux vice-présidents, tandis que la mission de secrétaire général a été assignée à Saber Ben Barka.

Le nouveau Comité de gestion, note-t-on, remplacera l'ancien Comité conduit par Riadh Mokdad. Le CS Bizertin occupe, actuellement, le 7e rang au championnat de la Ligue 1 du football professionnel avec 11 points.