Tunisie: De Nabeul à la table de Thanksgiving - L'harissa tunisienne s'invite à la fête américaine

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

L'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, s'est rendu au Festival de l'Harissa de Nabeul afin de découvrir les différentes variétés de ce condiment emblématique de la région et d'en sélectionner pour le dîner traditionnel de Thanksgiving.

Dans une vidéo publiée par l'ambassade des États-Unis à Tunis sur sa page Facebook, Bill Bazzi est filmé à la découverte des spécialités locales, notamment l'harissa piquante et l'harissa à l'olive. Cette visite lui a également permis de découvrir les produits du terroir et le savoir-faire des habitants de Nabeul dans la préparation de cette spécialité culinaire.

À l'issue de sa visite, l'ambassadeur a indiqué avoir rapporté de l'harissa de Nabeul pour l'intégrer au repas de Thanksgiving, célébré chaque année aux États-Unis. Une initiative qui met en lumière le patrimoine gastronomique tunisien et ses saveurs au-delà des frontières.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.