Tunisie: De Nabeul à la table de Thanksgiving - L'harissa tunisienne s'invite à la fête américaine

L'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, s'est rendu au Festival de l'Harissa de Nabeul afin de découvrir les différentes variétés de ce condiment emblématique de la région et d'en sélectionner pour le dîner traditionnel de Thanksgiving.

Dans une vidéo publiée par l'ambassade des États-Unis à Tunis sur sa page Facebook, Bill Bazzi est filmé à la découverte des spécialités locales, notamment l'harissa piquante et l'harissa à l'olive. Cette visite lui a également permis de découvrir les produits du terroir et le savoir-faire des habitants de Nabeul dans la préparation de cette spécialité culinaire.

À l'issue de sa visite, l'ambassadeur a indiqué avoir rapporté de l'harissa de Nabeul pour l'intégrer au repas de Thanksgiving, célébré chaque année aux États-Unis. Une initiative qui met en lumière le patrimoine gastronomique tunisien et ses saveurs au-delà des frontières.