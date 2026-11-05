Tunisie: Concurrence - 15 nouvelles affaires devant le Conseil de la concurrence avant fin 2026

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations prévoit de porter 15 nouvelles affaires devant le Conseil de la concurrence avant la fin de l'année 2026, dans le cadre du renforcement de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. C'est ce qu'a annoncé, jeudi, le ministre Samir Abid, lors d'une présentation devant les commissions parlementaires de l'Industrie, du Commerce et des secteurs productifs.

Selon les données présentées par le ministre, le département du Commerce a déjà engagé cinq affaires auprès du Conseil de la concurrence, portant sur des ententes illicites et des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre des marchés publics. Le Conseil s'est également saisi de onze autres affaires, à la suite de plaintes déposées par des entreprises estimant avoir subi un préjudice, ainsi que dans le cadre de procédures d'auto-saisine.

Par ailleurs, six décisions rendues par le Conseil de la concurrence ont fait l'objet de procédures d'exécution. Le montant cumulé des amendes financières prononcées dans le cadre de ces décisions s'élève à 3,9 millions de dinars, a précisé Samir Abid. Le ministre a enfin indiqué que les démarches nécessaires étaient en cours afin de finaliser le dépôt de 15 affaires supplémentaires devant le Conseil avant le 31 décembre 2026.