Tunisie: Examens nationaux 2027 - Voici les dates d'inscription à la Sixième et à la Neuvième

Le ministère de l'Éducation a fixé au 10 novembre 2026 l'ouverture des inscriptions au concours d'accès aux collèges pilotes (Sixième) et aux examens du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique (Neuvième), au titre de la session 2027. Les candidats concernés auront jusqu'au 9 décembre 2026 pour effectuer leur inscription en ligne, à travers la plateforme officielle des examens nationaux : examens-concours.education.tn

Dans deux communiqués distincts, le ministère a précisé les modalités de participation à ces épreuves, qui concernent aussi bien les élèves scolarisés dans les établissements publics et privés que les candidats individuels, pour les examens de la Neuvième.

Concours d'accès aux collèges pilotes : les inscriptions ouvertes aux élèves de sixième année

Le concours d'accès aux collèges pilotes est destiné aux élèves de sixième année de l'enseignement de base inscrits dans les établissements éducatifs publics et privés et souhaitant intégrer un collège pilote. La période d'inscription s'étendra du 10 novembre au 9 décembre 2026. Les candidats devront accomplir les formalités requises en ligne, sur le site officiel des examens nationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Neuvième : un délai supplémentaire pour les candidats individuels

S'agissant des examens du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique, ils sont ouverts aux élèves de neuvième année inscrits dans les établissements publics et privés, ainsi qu'aux candidats individuels.

Pour ces derniers, le ministère prévoit une procédure complémentaire. Ils devront déposer leur dossier auprès de la délégation régionale de l'éducation dont ils relèvent ou l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 décembre 2026.

Le ministère de l'Éducation appelle les élèves et les candidats souhaitant participer à ces épreuves à respecter les délais annoncés et à consulter la plateforme officielle afin de prendre connaissance des procédures et des pièces exigées.