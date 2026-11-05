Tunisie-Algérie - Des discussions engagées pour créer une zone de libre-échange à la frontière

La Tunisie et l'Algérie ont engagé des discussions en vue de la création d'une zone de libre-échange à leur frontière commune, dans le cadre des efforts visant à dynamiser les échanges commerciaux et à soutenir le développement des régions frontalières, a annoncé, jeudi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Intervenant lors d'une présentation devant les commissions de l'Industrie, du Commerce et des secteurs productifs au Parlement, le ministre a également fait état de négociations en cours avec la partie algérienne pour développer le cadre juridique régissant les relations commerciales entre les deux pays.

Ces négociations portent sur quatre projets d'accords, à savoir un accord de partenariat économique, un accord de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité, un accord relatif au transit des marchandises ainsi qu'un accord sectoriel dans le domaine des composants automobiles.

La mise en place de ces instruments juridiques vise à faciliter les échanges entre les deux pays, à renforcer la coopération économique et à offrir un cadre plus structuré aux opérateurs économiques tunisiens et algériens.

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Par ailleurs, Samir Abid a indiqué que la Tunisie avait signé un accord commercial préférentiel avec l'Indonésie, ainsi qu'un mémorandum d'entente portant sur la reconnaissance mutuelle des certificats halal pour les produits échangés entre les deux pays.

Ces accords s'inscrivent dans les efforts de la Tunisie visant à diversifier ses partenariats commerciaux et à faciliter l'accès de ses produits à de nouveaux marchés.