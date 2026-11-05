Tunisie: Inflation - Le taux repart à la hausse et atteint 5,6 % en octobre

Le taux d'inflation en Tunisie s'est établi à 5,6 % en octobre 2026, selon les données publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INS). Cette évolution s'explique notamment par l'accélération de la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons, dont le rythme de progression est passé de 8,4 % en septembre à 8,5 % en octobre.

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires et des boissons ont augmenté de 8,5 %, sous l'effet principalement de la flambée des prix des fruits frais (+20 %), de la viande ovine (+14,7 %), des volailles (+14,5 %), de la viande bovine (+13 %), des légumes frais (+12,9 %) et des poissons frais (+8,9 %). À l'inverse, les prix des huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 4,8 %.

L'INS relève également une progression annuelle de 4,8 % des prix des produits manufacturés, principalement en raison de la hausse des prix des vêtements et chaussures (+9,1 %) et des produits d'entretien (+4,8 %).

Les prix des services ont, quant à eux, augmenté de 4,1 %, une évolution attribuée essentiellement à la hausse de 14,1 % des tarifs des services hôteliers.

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Par ailleurs, l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, a légèrement diminué pour s'établir à 4,8 % en octobre, contre 4,9 % en septembre.

L'INS fait aussi état d'une hausse annuelle de 6,8 % des prix des produits non réglementés, contre 1,2 % pour les produits réglementés. Pour les produits alimentaires, l'écart est encore plus marqué, avec une progression de 9,6 % pour les produits libres, contre seulement 0,3 % pour les produits réglementés.

Une hausse mensuelle de 0,7 %

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,7 % en octobre 2026 par rapport à septembre. Cette hausse est principalement imputable à l'augmentation des prix du groupe « Vêtements et chaussures », qui ont enregistré une progression de 6,3 %, tandis que ceux du groupe « Alimentation et boissons » ont augmenté de 0,2 %.

Dans le détail, la hausse mensuelle des prix alimentaires s'explique par l'augmentation des prix des fruits frais (+3 %), des légumes frais (+1,3 %) et des oeufs (+0,9 %). En revanche, les prix des volailles ont reculé de 2,1 %, ceux de la viande ovine de 1,2 % et ceux des poissons de 1 %.

La progression de 6,3 % des prix des vêtements et chaussures intervient dans le contexte de la fin de la saison des soldes d'été. Les prix des vêtements ont augmenté de 6,2 %, ceux des chaussures de 7,4 %, ceux des tissus de 1,5 % et ceux des accessoires vestimentaires divers de 2 %.

Enfin, le rythme de progression des prix du groupe « Restaurants et hôtels » a ralenti, passant de 6,5 % en septembre à 6,2 % en octobre. Celui du groupe « Loisirs et culture » est également revenu de 3,9 % à 3,6 % sur la même période.