Tunisie: Budget 2027 - Les dépenses de développement dominent le budget du ministère de l'Économie

Le ministère de l'Économie et de la Planification consacrera 99,7 % de ses dépenses d'intervention prévues pour 2027 à des actions à caractère développemental, principalement sous forme de transferts financiers aux gouvernorats et aux établissements publics placés sous sa tutelle. Ces ressources serviront notamment à financer les programmes de développement régionaux et locaux ainsi que les investissements des établissements concernés.

Présentant le projet de budget de son département devant les commissions parlementaires réunies jeudi au Parlement, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué que les dépenses d'intervention pour 2027 sont estimées à 539,825 millions de dinars, soit 68 % du budget total du ministère.

Ces interventions concernent essentiellement les transferts au profit des gouvernorats et des établissements publics sous tutelle, destinés à financer les programmes de développement aux niveaux régional et local, ainsi que les programmes spécifiques de développement régional. Elles couvrent également les études et les équipements.

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Toutefois, cette enveloppe devrait enregistrer une baisse de 191,352 millions de dinars, soit 26,17 %, par rapport aux crédits inscrits dans la loi de finances 2026. Selon le ministre, cette diminution s'explique principalement par le transfert d'une partie des crédits affectés aux programmes régionaux de développement vers les dépenses d'investissement, dans le cadre de la nouvelle répartition des dépenses prévue par le projet de budget 2027.

Les interventions à caractère ordinaire ne représentent, quant à elles, que 0,3 % des dépenses d'intervention. Elles concernent principalement les subventions accordées aux amicales des agents du ministère et les contributions aux organisations internationales, notamment l'Institut arabe de planification et l'Institut africain de développement économique et de planification, basé à Dakar.

Un budget de 994,1 millions de dinars en crédits d'engagement

Le budget du ministère de l'Économie et de la Planification pour 2027 s'établira à 994,1 millions de dinars en crédits d'engagement, enregistrant une hausse de 10,9 % par rapport aux crédits inscrits dans la loi de finances 2026.

En revanche, les crédits de paiement sont estimés à 794,1 millions de dinars, soit une baisse de 11,3 % par rapport à l'année en cours, a précisé Samir Abdelhafidh.

La répartition des crédits par programme fait ressortir la prédominance du soutien au développement sectoriel, qui absorbe 78 % du budget du ministère. Le développement régional et la coopération internationale représentent 8 %, l'accompagnement et l'investissement 7 %, les équilibres globaux et les statistiques 5 %, tandis que le pilotage et le soutien mobilisent les 2 % restants.

Avec une enveloppe de 621,245 millions de dinars, le programme de soutien au développement sectoriel bénéficie de la part la plus importante des crédits du ministère. Cette allocation s'explique notamment par le lien entre les programmes de développement sectoriel et régional et la mise en oeuvre des programmes spécifiques de développement.

Les dépenses de rémunération en hausse de 3,14 %

Les dépenses de rémunération financées par les ressources générales du budget atteindront 82,045 millions de dinars en 2027, contre 79,550 millions de dinars en 2026, soit une augmentation de 2,495 millions de dinars ou 3,14 %.

Cette évolution tient compte des ajustements liés aux augmentations salariales, aux incidences financières des recrutements et des promotions professionnelles, ainsi qu'à l'évolution des carrières des agents. Elle intègre également une révision à la baisse des dépenses liée au départ à la retraite de 50 agents.

De leur côté, les dépenses de fonctionnement progresseront de 238 000 dinars, pour atteindre 14,442 millions de dinars en 2027, contre 14,204 millions de dinars inscrits dans la loi de finances 2026, soit une hausse de 1,67 %.