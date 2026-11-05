Tunisie: Ras Jedir - Retour à la normale du trafic après un incident sécuritaire

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le trafic au poste-frontière de Ras Jedir a repris son rythme habituel dans les deux sens, tunisien et libyen, dès les premières heures de la matinée de jeudi 5 novembre 2026, après une suspension motivée par des raisons sécuritaires, a indiqué l'activiste des droits humains Mustapha Abdelkebir.

Intervenant aujourd'hui sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que le poste-frontière avait connu des tensions à la suite de l'incursion d'un véhicule libyen en territoire tunisien. Le véhicule aurait été pris en chasse par une patrouille libyenne, dont certains membres auraient tiré des coups de feu en l'air.

Selon Mustapha Abdelkebir, la situation a rapidement été maîtrisée et le véhicule a été reconduit en territoire libyen.

L'activiste a, par ailleurs, rappelé que le passage des véhicules aux postes-frontières est soumis à des réglementations nationales et internationales. Aucun véhicule ne peut franchir la frontière sans avoir accompli au préalable les formalités administratives et douanières requises.

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