Tunisie: Tourisme - Le pays intègre la programmation de Jet2holidays pour 2027 et 2028

La destination Tunisie sera intégrée à la programmation du tour-opérateur britannique Jet2holidays, l'un des principaux acteurs du marché britannique, pour les saisons touristiques 2027 et 2028. L'accord prévoit le déploiement de liaisons aériennes au départ de cinq villes britanniques. Il a été conclu en marge du salon « World Travel Market » (WTM), qui se tient à Londres du 3 au 5 novembre 2026.

Selon des publications de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) sur ses réseaux sociaux, cette décision a été prise à l'issue d'une réunion entre des représentants de la FTAV et la direction générale de Jet2holidays.

Cette programmation constitue une avancée pour le renforcement de la présence de la destination Tunisie sur le marché britannique et le développement des flux touristiques en provenance de ce pays.

Une délégation de la FTAV, conduite par son président Mohamed Ali Toumi, participe aux travaux du WTM London, dans le cadre des efforts visant à défendre les intérêts du secteur et à renforcer la visibilité des agences de voyages tunisiennes lors des grands rendez-vous internationaux.

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En marge du salon, la délégation tunisienne, accompagnée du directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui, a également tenu une réunion de travail avec des représentants de l'Association des agents de voyages britanniques (ABTA).

Cette rencontre a permis d'explorer les perspectives de partenariats stratégiques, d'échanger sur les nouvelles tendances des marchés touristiques internationaux et d'examiner les innovations technologiques dans le secteur du tourisme.

À travers sa participation au WTM, la FTAV cherche à consolider le positionnement de la destination Tunisie à l'international, à promouvoir de nouvelles opportunités de coopération au profit de ses adhérents et à contribuer à améliorer l'accueil des visiteurs.