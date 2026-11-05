Ile Maurice: Soupçons d'entente entre fournisseurs, les bénéficiaires trinquent

Une aide gouvernementale censée soulager les ménages confrontés à la crise de l'eau risque-t-elle de devenir une source de dépenses supplémentaires pour ses bénéficiaires ? Le Water Tank Grant Scheme se retrouve sous les projecteurs après des réclamations concernant les pratiques tarifaires de certains fournisseurs. Le ministère de l'Énergie et des services publics et la Development Bank of Mauritius (DBM) ont décidé de saisir la Competition Commission afin d'examiner la situation et de faire la lumière sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles.

Au coeur de la controverse : des demandes concertées de fournisseurs souhaitant obtenir une révision à la hausse de la subvention, initialement fixée à Rs 15 000. Selon certaines sources, il existerait des soupçons de tentative d'entente, voire de formation d'un cartel, visant à exercer une pression sur le gouvernement pour faire passer cette aide à Rs 25 000. Une démarche qui, si elle était avérée, soulèverait de sérieuses questions sur le respect des engagements pris par les fournisseurs dans le cadre de ce dispositif public.

Dans leur communiqué, le ministère et la DBM rappellent pourtant que les conditions financières du programme avaient été convenues avec les fournisseurs concernés. L'ensemble standard subventionné dans la limite de Rs 15 000 comprend deux réservoirs d'eau de 1 000 et 500 litres respectivement, une pompe domestique de 0,5 HP avec système de contrôle automatique de pression, ainsi que les raccords et accessoires essentiels.

Une subvention qui ne couvre pas tout La répartition prévue est précise : Rs 10 000 pour les deux réservoirs, Rs 4 000 pour la pompe et Rs 1 000 pour les accessoires. Les fournisseurs agréés s'étaient engagés à respecter cette enveloppe. D'où l'intervention des autorités, qui souhaitent que la Competition Commission examine les pratiques dénoncées.

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Mais derrière cette bataille autour du montant de la subvention, il y a surtout les bénéficiaires. Car, dans la pratique, disposer d'un coupon de Rs 15 000 ne signifie pas nécessairement que l'installation d'un système de stockage d'eau ne coûtera rien au ménage.

Le transport des deux réservoirs depuis la quincaillerie jusqu'au domicile représente déjà une dépense supplémentaire. À cela s'ajoutent les frais de plomberie, ceux de la main-d'oeuvre pour l'installation, les raccordements au réseau domestique et les autres accessoires éventuellement nécessaires pour rendre l'ensemble opérationnel. Selon la configuration des habitations et les travaux à effectuer, la facture peut ainsi dépasser le montant de l'aide accordée.

Pour des familles déjà éprouvées par les coupures d'eau et les dépenses qu'elles doivent engager pour s'approvisionner, ces coûts additionnels ne sont pas anodins. Certains bénéficiaires peuvent se retrouver dans l'obligation de puiser dans leurs économies pour profiter pleinement d'un dispositif pourtant présenté comme une aide financière.

C'est là que se situe une autre faiblesse du programme : la subvention couvre un ensemble d'équipements, mais pas nécessairement toutes les dépenses indispensables à leur acheminement et à leur installation. Encore faut-il pouvoir les transporter, les installer et les raccorder correctement.

Du côté des autorités concernées, on rappelle toutefois que cette situation n'est pas nouvelle. Déjà à l'époque où la subvention était fixée à Rs 10 000, les bénéficiaires devaient engager des dépenses de leur poche pour assurer le transport des réservoirs, les travaux de plomberie et les installations nécessaires à leur domicile. Le passage à une aide de Rs 15 000 a permis d'élargir la prise en charge des équipements, mais n'a pas supprimé ces frais annexes.

Les autorités estiment ainsi que le dispositif doit être distingué du coût global de l'installation, des dépenses liées à la main-d'oeuvre et des travaux de raccordement qui demeurent à la charge des ménages.

Car, au final, l'objectif du Water Tank Grant Scheme est de permettre aux foyers de mieux faire face à la crise de l'eau, et non de leur transférer une nouvelle charge financière. La transparence sur les prix, le respect des engagements des fournisseurs et une meilleure prise en compte des frais réels d'installation seront déterminants pour que cette aide publique tienne véritablement ses promesses.