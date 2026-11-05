Afrique: Maurice, premier pays africain du Commonwealth pour la préparation des jeunes à l'intelligence artificielle

Maurice se classe huitième sur les 56 pays du Commonwealth en matière de préparation des jeunes à l'intelligence artificielle (IA), selon l'Ayre Index, présenté lors du sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda et publié jeudi. Avec 64,4 points sur 100, l'île devance tous les autres membres africains : l'Afrique du Sud (13e), le Nigeria (15e), les Seychelles (16e), le Ghana (17e) et le Kenya (22e).

Le classement est dominé par Singapour (77,6), Malte (75) et l'Australie (71), devant le Royaume-Uni et le Canada. Maurice s'intercale entre Chypre et la Nouvelle-Zélande.

Les auteurs estiment qu'une meilleure préparation à l'IA pourrait ajouter 234 millions de dollars au PIB mauricien sur dix ans, et jusqu'à 355 millions dans un scénario optimiste.

Le tableau publié indique toutefois que Maurice affiche l'un des plus forts déficits de données du premier groupe ¬- 49,4 sur un indice de 100 - avec 61 des 102 indicateurs seulement renseignés. L'indice s'appuie sur 1 128 sources et porte sur quelque 732 millions de jeunes. Il a été élaboré par l'Ayre Think Tank, fondé par Calvin Ayre.