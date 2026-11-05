Afrique: Maurice, premier pays africain du Commonwealth pour la préparation des jeunes à l'intelligence artificielle

5 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Maurice se classe huitième sur les 56 pays du Commonwealth en matière de préparation des jeunes à l'intelligence artificielle (IA), selon l'Ayre Index, présenté lors du sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda et publié jeudi. Avec 64,4 points sur 100, l'île devance tous les autres membres africains : l'Afrique du Sud (13e), le Nigeria (15e), les Seychelles (16e), le Ghana (17e) et le Kenya (22e).

Le classement est dominé par Singapour (77,6), Malte (75) et l'Australie (71), devant le Royaume-Uni et le Canada. Maurice s'intercale entre Chypre et la Nouvelle-Zélande.

Les auteurs estiment qu'une meilleure préparation à l'IA pourrait ajouter 234 millions de dollars au PIB mauricien sur dix ans, et jusqu'à 355 millions dans un scénario optimiste.

Le tableau publié indique toutefois que Maurice affiche l'un des plus forts déficits de données du premier groupe ¬- 49,4 sur un indice de 100 - avec 61 des 102 indicateurs seulement renseignés. L'indice s'appuie sur 1 128 sources et porte sur quelque 732 millions de jeunes. Il a été élaboré par l'Ayre Think Tank, fondé par Calvin Ayre.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.