Ile Maurice: Navin Ramgoolam et Andy Burnham visent une feuille de route d'ici décembre

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et son homologue britannique, Andy Burnham, se sont engagés à élaborer un plan commun sur le dossier des Chagos avant la fin de l'année, avec une première échéance fixée à décembre 2026. C'est ce qui ressort du communiqué publié ce jeudi 5 novembre par le Bureau du Premier ministre, au terme du 28e Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM), tenu du 1eᣴ au 4 novembre à St John's, à Antigua-et-Barbuda.

Les deux hommes se sont rencontrés en tête-à-tête en marge du Leaders' Retreat, la session à huis clos du sommet. Selon le communiqué, Andy Burnham y a réaffirmé son engagement à travailler avec Maurice et les États-Unis pour assurer la continuité des opérations de la base militaire de Diego Garcia, tout en préservant les intérêts de sécurité des trois pays. Navin Ramgoolam a, pour sa part, insisté sur l'urgence du dossier pour les Mauriciens.

L'archipel s'est également invité dans un débat de plus d'une heure entre chefs de gouvernement. Maurice s'y est opposée à la candidature des Maldives pour accueillir le prochain CHOGM, en raison des revendications maldiviennes sur les Chagos. Un pays qui conteste la souveraineté mauricienne «ne saurait prétendre accueillir un sommet du Commonwealth», a fait valoir le Premier ministre.

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Autre acquis revendiqué : soutenu par la Première ministre barbadienne, Mia Mottley, Navin Ramgoolam a obtenu que la traite esclavagiste dans l'océan Indien et le système des travailleurs engagés soient intégrés aux discussions du Commonwealth sur la justice réparatrice, jusqu'ici centrées sur la traite transatlantique.

Le Premier ministre quitte Antigua-et-Barbuda ce vendredi matin pour Londres, où il doit rencontrer les conseillers juridiques britanniques sur les Chagos, la professeure Carol Harlow sur les réformes constitutionnelles, et des experts de l'Imperial College London sur la sécurité hydrique. Il sera à Paris les 10 et 11 novembre pour le Forum de Paris sur la Paix.