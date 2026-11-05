Ile Maurice: Jeu de chaises musicales en vue au sein de la communication gouvernementale

Le jeu de chaises musicales aurait-il déjà commencé au sein du Prime Minister's Office (PMO) ? Depuis quelques jours, des bruits de couloirs font état d'une possible réorganisation de l'équipe chargée de la communication gouvernementale. Au centre de ces spéculations figure Touria Prayag, dont l'avenir au poste de directrice de la communication susciterait des interrogations.

Selon nos informations, le secrétaire du Cabinet aurait déjà informé la principale concernée d'un éventuel changement d'affectation. Toutefois, aucune lettre de démission n'aurait, à ce stade, été remise au secrétaire du Cabinet. Touria Prayag pourrait ainsi être appelée à prendre la direction du Government Information Service (GIS), un poste actuellement occupé par Lutchmeeparsad Ramdhun, dont le contrat arriverait à échéance à la fin du mois de novembre.

Cette éventuelle réaffectation interviendrait dans un contexte de critiques concernant la gestion de la communication gouvernementale. Selon nos renseignements, plusieurs ministres auraient, à différentes reprises, exprimé leurs réserves au Cabinet sur les méthodes de coordination adoptées au sein de l'équipe de communication.

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L'un des principaux reproches porterait sur le fonctionnement du réseau des attachés de presse des différents ministères. Alors que des réunions collectives étaient auparavant organisées autour d'un conseiller du PMO afin de faire le point sur les dossiers gouvernementaux et d'harmoniser les stratégies de communication, Touria Prayag aurait privilégié des rencontres hebdomadaires réunissant seulement deux ou trois attachés de presse à la fois.

Une approche qui, selon les critiques rapportées, aurait progressivement fragmenté le groupe et compliqué la coordination entre les ministères. Ces reproches, qui n'ont pas fait l'objet d'une confirmation officielle, seraient parmi les éléments ayant alimenté les discussions autour d'une éventuelle réorganisation.

Absence remarquée au Commonwealth

Un autre élément viendrait alimenter les spéculations. Selon nos informations, le nom de Touria Prayag aurait initialement figuré sur la liste des personnes devant accompagner le Premier ministre, Navin Ramgoolam, au sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, organisé à Antigua-et-Barbuda du 1eᣴ au 4 novembre. Son nom aurait toutefois été retiré de la délégation à la dernière minute. Les raisons de ce changement présumé ne sont pas connues et aucun lien officiel n'a été établi avec les mouvements évoqués au PMO.

Contactée à ce sujet, Touria Prayag n'a pas souhaité faire de commentaire.

Un nouveau trio aux commandes ?

Au-delà du cas de Touria Prayag, c'est une possible redistribution des responsabilités au sein de la communication du PMO qui se dessinerait. Selon nos informations, la gestion de la communication gouvernementale durant la récente période de crise aurait été assurée par une nouvelle équipe restreinte.

Dans cette éventuelle nouvelle configuration, deux noms reviendraient avec insistance : Alexandre Laridon et Zahirah Radha, tous deux Senior Advisers au PMO. Ils pourraient être appelés à jouer un rôle plus important dans le pilotage et la coordination de la communication gouvernementale. Une troisième personne pourrait également rejoindre cette équipe.

Il s'agirait d'Aurélie Antoine-Rey, dont le nom circulerait dans le cadre de cette possible réorganisation. Cette dernière ne serait pas une nouvelle venue dans le domaine de la communication. Elle a notamment occupé les fonctions de Head of Communication and Public Relations à IBL de juillet 2017 à avril 2019. Elle a également exercé comme consultante indépendante en communication auprès d'Alteo Limited.

Son éventuelle arrivée pourrait ainsi compléter un nouveau trio chargé de coordonner la stratégie de communication du gouvernement. À ce stade, toutefois, aucune nomination n'a été confirmée. Contactée, Aurélie Antoine-Rey n'a pas souhaité commenter ces informations.

Des tensions en perspective ?

Si ces changements venaient à se concrétiser, ils pourraient entraîner une redistribution des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe de communication du PMO. Une telle réorganisation ne serait pas sans risque de provoquer des tensions internes, notamment autour de la coordination entre les conseillers, les attachés de presse et les différents ministères.