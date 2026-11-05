Ile Maurice: Doreen Fong Weng-Poorun - «Les récents incidents nous donnent raison»

«Les récents incidents nous donnent raison, car il faut commencer très jeune avec les enfants.» Doreen Fong Weng-Poorun, Secretary for Home Affairs au Bureau du Premier ministre (PMO), estime que les récentes tensions dans le pays viennent renforcer la pertinence du programme National Initiative for Civic Education (NICE) 2026. Elle s'exprimait hier au Sir Harilal Vaghjee Hall, à Port-Louis, lors d'une cérémonie de reconnaissance des organisations non gouvernementales (ONG), sponsors et partenaires ayant contribué au projet pilote.

Si cette initiative a été conçue bien avant les récents incidents, la responsable considère que les événements survenus dans le pays confortent la démarche du PMO, qui entend sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes et à leur responsabilité au sein de la société. Pour rappel, des troubles ont éclaté dans la nuit du 12 au 13 octobre à Abercrombie, Port-Louis, avant de s'étendre à plusieurs localités de l'île : barrages de pneus enflammés, dégradations de biens publics et privés, pillages et arrestations, dont celles de mineurs. Le gouvernement avait alors instauré un couvre-feu.

Reconnaissant que certains pourraient juger insuffisant le nombre de 200 participants, elle estime que cette première étape demeure essentielle. «Au moins 200 vont apprendre la discipline et comment réagir à la société», souligne-t-elle.

Utilisation des réseaux sociaux

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Parmi les enjeux abordés figurera également l'utilisation des réseaux sociaux. Des spécialistes accompagneront les jeunes afin de leur apprendre à vérifier les informations et à développer leur esprit critique face aux contenus qu'ils consultent. «Ces incidents nous montrent qu'on a bien fait de commencer avec les enfants et les enseignants», affirme-t-elle.

Au-delà des 200 participants, Doreen Fong Weng-Poorun mise sur un effet d'entraînement auprès de leurs camarades. «J'espère que ces enfants seront là pour transmettre ce qu'ils ont appris à leurs amis et on aura un ripple effect plus tard», ajoute-t-elle.

Destiné aux jeunes de 13 à 14 ans, le NICE repose sur quatre piliers : National Education, Character Building, Preparedness et Community. Réintroduit par le Premier ministre Navin Ramgoolam, le programme vise à renforcer le patriotisme, le vivre-ensemble, la discipline et la résilience chez les jeunes. La phase pilote, prévue du 16 au 28 novembre, réunira 200 élèves de Grade 8 de Maurice, Rodrigues et Agaléga. Doté d'une enveloppe de Rs 5 millions, le projet mobilise plusieurs institutions publiques, des ONG et des partenaires du secteur privé.

Lors de la cérémonie, des trophées ont été remis aux représentants des ONG et du secteur privé pour saluer leur engagement et leur contribution à la mise en oeuvre du programme. Une évaluation sera effectuée à l'issue de cette phase pilote afin de déterminer les perspectives de développement du NICE.