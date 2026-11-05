Ethiopie: Les médias sont invités à trouver un équilibre entre liberté et responsabilité face aux évolutions technologiques

Addis Ababa — Redwan Hussien, président du Conseil de l'Autorité éthiopienne des médias et directeur général du Service national de renseignement et de sécurité, a exhorté aujourd'hui les médias à trouver un équilibre entre liberté et responsabilité, et à tirer parti des opportunités offertes par les technologies modernes tout en atténuant les défis qu'elles posent.

S'exprimant lors de l'inauguration du tout premier Centre d'excellence des médias d'Éthiopie, le président a souligné que, si les progrès technologiques ont élargi le champ d'action de la démocratie, ils présentent également des obstacles importants qui nécessitent une surveillance responsable.

« Dans tous nos efforts visant à mettre en oeuvre le droit à la liberté d'expression -- pilier essentiel à la construction d'un système démocratique --, la liberté doit aller de pair avec la responsabilité », a souligné Redwan.

« Dans une société démocratique, la liberté et la responsabilité sont indissociables et se renforcent mutuellement ; l'une ne peut exister sans l'autre. »

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Soulignant l'impact sociétal considérable des institutions médiatiques, le président a exhorté les journalistes et les organes de presse à respecter strictement les normes professionnelles.

Il a fait remarquer que les professionnels des médias ont le devoir moral et opérationnel de vérifier les faits, de les distinguer des opinions ou des spéculations, et de présenter de manière équitable des points de vue diversifiés afin de soutenir la continuité de l'État et de favoriser une société saine.

M. Redwan a également mis en garde contre le sensationnalisme et la désinformation délibérée, tout en reconnaissant que des erreurs involontaires peuvent se produire lors du travail de reportage.

Dans de tels cas, a-t-il souligné, les médias doivent publier sans délai des rectificatifs, en faisant preuve de transparence et de sincérité.

Le président a insisté sur le fait que, si les individus, les journalistes et les personnalités publiques conservent le droit à la liberté d'expression, des actes tels que la diffusion de fausses informations, l'incitation à la violence, la diffamation et la promotion des discours de haine entraînent une responsabilité juridique et morale stricte dans toute démocratie dynamique.