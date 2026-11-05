Ethiopie: Medemer renforce le rôle des femmes dans la transformation nationale - La ministre

Addis Ababa — La philosophie « Medemer » de l'Éthiopie vise à promouvoir la participation des femmes à la direction politique et au développement national en mettant leurs compétences au service des processus décisionnels et des activités économiques, a déclaré la ministre de la Culture et du Tourisme, Selamawit Kassa.

Lors d'une table ronde organisée aujourd'hui à Addis-Abeba en marge du Sommet des partis politiques africains, la ministre a souligné que la philosophie « Medemer » met l'accent sur la participation collective, la coopération et la contribution de tous les citoyens à la réalisation d'objectifs nationaux communs en matière de développement.

« La force de notre société ne dépend pas seulement de la contribution de quelques-uns, mais aussi de celle de l'ensemble », a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de la participation collective à la transformation nationale.

Selon elle, l'autonomisation des femmes va au-delà de l'égalité des sexes : elle englobe la justice, la productivité nationale et la gouvernance démocratique, tout en garantissant une voix égale dans les décisions qui façonnent la société.

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La ministre a expliqué que le Medemer, tel qu'énoncé par le Premier ministre Abiy Ahmed, repose sur la synergie, la coopération et le progrès collectif, en mobilisant le potentiel de tous les citoyens pour atteindre des objectifs nationaux communs.

L'autonomisation des femmes ne signifie pas priver les hommes d'opportunités, mais plutôt combiner les capacités et les contributions des uns et des autres pour faire progresser le développement national, a ajouté Selamawit.

Elle a toutefois fait remarquer que les contributions des femmes ne se sont pas toujours traduites par une participation aux processus décisionnels, alors même que celles-ci ont apporté une contribution significative à la construction des familles, au renforcement des communautés, à la préservation des identités culturelles et à la sauvegarde du patrimoine.

La ministre a souligné que l'autonomisation des femmes doit aller au-delà de la représentation politique afin de garantir leur capacité à influencer les décisions, à façonner les politiques, à contrôler les ressources, à participer aux activités économiques et à déterminer leur propre avenir.

Mettant en avant l'expérience de l'Éthiopie depuis la réforme, elle a déclaré que les femmes avaient obtenu une représentation significative au Parlement, au sein du Conseil des ministres fédéral et dans les structures de direction du gouvernement, depuis les administrations locales jusqu'au niveau fédéral.

La participation croissante des femmes au Parti de la prospérité démontre également leur volonté de s'engager dans la direction politique et la prise de décision lorsqu'on leur en donne l'occasion.

Cette représentation croissante doit néanmoins se traduire par une influence réelle sur les décisions concernant la sécurité nationale, les infrastructures, l'éducation, le développement social, la technologie et la transformation numérique, selon Selamawit.

La ministre a enfin appelé à ce que l'autonomisation des femmes soit plus étroitement liée à la transformation économique, affirmant que les femmes devaient être reconnues comme des actrices économiques productives, des investisseuses, des entrepreneuses, des innovatrices et des détentrices de capital, plutôt que d'être considérées avant tout comme des bénéficiaires de la protection sociale.

Elle a en outre identifié l'éducation et l'accès à la technologie comme des fondements essentiels pour former les futures femmes dirigeantes, parallèlement à des opportunités de participation politique significative.

En conclusion de son intervention, la ministre a souligné que la participation des femmes au pouvoir politique ne devait pas être reportée jusqu'à ce que le développement soit atteint, mais devait faire partie intégrante du processus de développement afin de concrétiser les ambitions de l'Afrique pour les générations futures.

Le Forum sur le leadership politique des femmes africaines 2026 était un événement parallèle au Sommet des partis politiques africains 2026 qui se tient actuellement à Addis-Abeba.