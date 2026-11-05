Afrique: Les participants au Sommet des partis politiques africains visitent le siège du Parti de la prospérité et le centre de services MESOB

5 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les participants au deuxième Sommet des partis politiques africains se sont rendus au siège du Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, à Addis-Abeba, afin de découvrir la philosophie politique du parti, ses initiatives en matière de développement et ses réalisations.

Au cours de cette visite, la délégation a parcouru l'exposition permanente du parti, où elle a assisté à des présentations sur son histoire, la philosophie Medemer, ses principales initiatives, ses réalisations majeures et sa vision d'avenir.

Les participants ont également visionné des présentations vidéo retraçant le parcours du Parti de la prospérité, ses étapes importantes et l'évolution de son siège.

La délégation s'est ensuite rendue au Centre de services MESOB, une initiative gouvernementale visant à rationaliser la prestation des services publics en regroupant plusieurs institutions gouvernementales au sein d'une plateforme intégrée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur place, elle a assisté à des présentations sur les services publics numériques éthiopiens, les avancées technologiques et les efforts en cours pour moderniser la prestation des services publics.

Les participants se sont dits impressionnés par le niveau de développement numérique et les progrès technologiques, en particulier par l'intégration de multiples services publics au sein d'un système unifié.

Ces visites ont été organisées dans le cadre du deuxième Sommet des partis politiques africains, qui se tient en Éthiopie sous le thème : « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique ».

Ce sommet de trois jours se tient au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa, à Addis-Abeba, et rassemble des dirigeants de partis politiques, des chefs d'État et des décideurs politiques de tout le continent.

Le sommet, qui s'est ouvert aujourd'hui, le 5 novembre 2026, débat des stratégies visant à favoriser la création d'emplois, le développement inclusif et la transformation structurelle des économies africaines.

Plus tôt dans la journée, la séance d'ouverture conjointe du Forum africain sur le leadership politique des femmes et du Forum africain sur la jeunesse en politique s'est également tenue dans le cadre du sommet.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.