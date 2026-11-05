Afrique: Les participants au Sommet des partis politiques africains visitent le siège du Parti de la prospérité et le centre de services MESOB

Addis Ababa — Les participants au deuxième Sommet des partis politiques africains se sont rendus au siège du Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, à Addis-Abeba, afin de découvrir la philosophie politique du parti, ses initiatives en matière de développement et ses réalisations.

Au cours de cette visite, la délégation a parcouru l'exposition permanente du parti, où elle a assisté à des présentations sur son histoire, la philosophie Medemer, ses principales initiatives, ses réalisations majeures et sa vision d'avenir.

Les participants ont également visionné des présentations vidéo retraçant le parcours du Parti de la prospérité, ses étapes importantes et l'évolution de son siège.

La délégation s'est ensuite rendue au Centre de services MESOB, une initiative gouvernementale visant à rationaliser la prestation des services publics en regroupant plusieurs institutions gouvernementales au sein d'une plateforme intégrée.

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Sur place, elle a assisté à des présentations sur les services publics numériques éthiopiens, les avancées technologiques et les efforts en cours pour moderniser la prestation des services publics.

Les participants se sont dits impressionnés par le niveau de développement numérique et les progrès technologiques, en particulier par l'intégration de multiples services publics au sein d'un système unifié.

Ces visites ont été organisées dans le cadre du deuxième Sommet des partis politiques africains, qui se tient en Éthiopie sous le thème : « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique ».

Ce sommet de trois jours se tient au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa, à Addis-Abeba, et rassemble des dirigeants de partis politiques, des chefs d'État et des décideurs politiques de tout le continent.

Le sommet, qui s'est ouvert aujourd'hui, le 5 novembre 2026, débat des stratégies visant à favoriser la création d'emplois, le développement inclusif et la transformation structurelle des économies africaines.

Plus tôt dans la journée, la séance d'ouverture conjointe du Forum africain sur le leadership politique des femmes et du Forum africain sur la jeunesse en politique s'est également tenue dans le cadre du sommet.