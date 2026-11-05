Afrique: L'Éthiopie estime que le rôle des femmes à des postes de direction est indispensable à la transformation économique du continent

Addis Ababa — La ministre éthiopienne de la Condition féminine et des Affaires sociales, Shawit Shanka, a appelé les pays africains à garantir la participation égale des femmes à la direction politique et à la prise de décision économique, affirmant que le continent ne pouvait pas réaliser pleinement son potentiel de développement s'il marginalisait la moitié de sa population.

La ministre a tenu ces propos lors de son intervention à la séance d'ouverture conjointe du 2e Sommet des partis politiques africains 2026, qui s'est tenu parallèlement au Forum africain sur le leadership politique des femmes 2026 et au Forum africain sur la jeunesse en politique 2026, à Addis-Abeba.

« Aucun continent ne peut réaliser son potentiel s'il marginalise la moitié de sa population », a-t-elle déclaré.

Mme Shawit a souligné que les femmes devaient être reconnues non seulement comme des bénéficiaires de l'aide, mais aussi comme des actrices, des innovatrices, des dirigeantes et des actrices de la paix et du développement.

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Elle a fait remarquer qu'investir dans les femmes contribuait à la transformation économique, à la gouvernance démocratique, à la cohésion sociale et au développement durable.

La ministre a déclaré que l'Afrique traversait actuellement des changements majeurs, sous l'effet des bouleversements géopolitiques, des avancées technologiques, des tendances démographiques, des pressions climatiques et de l'évolution des relations économiques.

Elle a appelé les pays africains à façonner ces changements de manière proactive grâce à un leadership visionnaire, à des institutions résilientes et à une action collective.

Elle a expliqué que l'approche de développement de l'Éthiopie s'inspire du principe du « Medemer », qui met l'accent sur la synergie, la solidarité et la contribution collective. La ministre a ajouté que les femmes sont des parties prenantes à part entière, des actrices productives et des co-architectes de la transformation du pays.

« Les femmes sont des productrices, des innovatrices, des dirigeantes et des actrices de la paix et du développement, et non de simples bénéficiaires de l'aide », a-t-elle souligné.

Mme Shawit a déclaré que la promotion du leadership féminin exigeait une vision politique, un engagement politique soutenu et une action institutionnelle forte, en particulier au sein des partis politiques.

Elle a ajouté que les partis politiques devaient renforcer la participation des femmes au sein de leurs structures, aux postes de direction et dans les processus de sélection des candidats afin de garantir leur représentation effective dans la prise de décision.

Elle a également souligné l'engagement du gouvernement éthiopien dirigé par le Parti de la prospérité, sous la houlette du Premier ministre Abiy Ahmed, en faveur de l'autonomisation des femmes, affirmant que la philosophie Medemer démontre que les femmes peuvent occuper des postes de direction à tous les niveaux.

Elle a noté que l'Éthiopie partageait son expérience non pas pour prétendre à la perfection, mais pour montrer ce qu'il est possible d'accomplir grâce à une volonté politique, une philosophie de développement inclusive et une action soutenue.

La ministre a souligné que les décisions prises aujourd'hui façonneraient l'avenir des générations futures, exhortant les pays africains à bâtir un continent où les femmes seraient représentées à parts égales au sein des instances dirigeantes, autonomisées sur le plan économique et protégées par des institutions solides.

Elle a en outre appelé à une Afrique où chaque jeune fille puisse aspirer à devenir une dirigeante, une entrepreneuse, une scientifique ou une décideuse politique sans se heurter à des obstacles liés au genre ou à sa situation personnelle.

Mme Shawit a officiellement inauguré le forum conjoint, appelant à redoubler d'efforts collectifs pour faire progresser le leadership politique des femmes à travers le continent.