Ethiopie: Une commission de l'UE a été informée des enjeux régionaux et des dernières évolutions

Addis Ababa — La ministre d'État aux Affaires étrangères, Hadera Abera, et le directeur général des Affaires européennes et américaines, Meles Alem, ont présenté aujourd'hui à une délégation du Comité politique et de sécurité (CPS) de l'Union européenne un exposé sur l'évolution actuelle de la situation en Éthiopie et dans la région de la Corne de l'Afrique au sens large.

La délégation du CPS était conduite par sa présidente, l'ambassadrice Lene Mandel Vensild, et comprenait des ambassadeurs représentant les 27 États membres de l'UE.

Au cours de cette réunion d'information, le ministre d'État Hadera a mis en avant les efforts de réforme en cours en Éthiopie, les priorités nationales et l'engagement du pays en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Il a également présenté les principaux développements politiques et sécuritaires dans la Corne de l'Afrique, en apportant des preuves des violations persistantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie par les incursions des forces érythréennes sur le territoire éthiopien.

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Le ministre d'État a en outre exprimé son inquiétude face au soutien et à l'armement, par l'Érythrée, de groupes armés extrémistes opérant en Éthiopie, ce qui contribue à l'insécurité et à l'instabilité.

M. Hadera a également souligné le rôle stratégique de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique et a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur d'une participation constructive au niveau régional.

Il a réitéré la position de l'Éthiopie selon laquelle le conflit au Soudan doit être résolu pacifiquement, d'une manière qui reflète les aspirations et les intérêts du peuple soudanais.

Les discussions ont porté sur les relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne, en mettant l'accent sur l'importance d'un dialogue soutenu, d'une compréhension mutuelle et d'une coopération renforcée avec les États membres de l'Union européenne.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des priorités communes, notamment la paix et la stabilité régionales, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le développement économique durable et l'intégration régionale.

Pour sa part, la présidente du CPS, Lene Mandel Vensild, a réaffirmé l'engagement de l'UE à renforcer son partenariat avec l'Éthiopie afin de faire progresser ces objectifs.