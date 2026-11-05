Ethiopie: « Le pays place la jeunesse au coeur de la gouvernance et du leadership », déclare le ministre

Addis Ababa — L'Éthiopie a placé l'autonomisation et la participation des jeunes au coeur de son programme de gouvernance et de développement, les jeunes occupant plus de 50 % des postes à responsabilité au niveau fédéral, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aklilu Tadesse.

L'Éthiopie a placé l'autonomisation et la participation des jeunes au coeur de son programme de gouvernance et de développement, les jeunes occupant plus de 50 % des postes à responsabilité au niveau fédéral, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aklilu Tadesse.

Le ministre a fait cette déclaration lors d'une intervention devant le Forum africain de la jeunesse en politique (AYPF) et le Sommet africain sur le leadership politique des femmes (AWPLS), deux événements phares du deuxième Sommet africain des partis politiques (APPS 2026) qui se tient actuellement à Addis-Abeba du 5 au 7 novembre.

Il a déclaré que l'Éthiopie considérait les jeunes comme son atout national le plus précieux et qu'elle avait donné la priorité à leur autonomisation par le biais d'investissements dans l'emploi, l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement du leadership.

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Le ministre a précisé que la participation des jeunes en Éthiopie s'est étendue au-delà des initiatives de développement traditionnelles, les jeunes assumant de plus en plus des responsabilités de direction au sein des institutions gouvernementales.

Il a souligné que plus de la moitié des postes de direction au niveau fédéral sont occupés par des jeunes, citant l'expérience du pays comme une illustration de l'importance de confier aux jeunes des responsabilités décisionnelles.

« ... les jeunes n'attendent pas pour diriger demain. Ils dirigent aujourd'hui, de l'administration locale jusqu'aux plus hautes fonctions gouvernementales au niveau fédéral, où plus de 50 % des postes de direction sont occupés par des jeunes, y compris notre Premier ministre, qui n'avait qu'une quarantaine d'années lorsqu'il a pris ses fonctions... », a-t-il déclaré.

M. Aklilu a souligné que l'autonomisation des jeunes ne se limite pas à des politiques et à des programmes de développement.

Il a également insisté sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance et de garantir une participation significative à la gouvernance et à l'élaboration des politiques.

« Ayant été témoin direct de cette transformation, je peux affirmer avec certitude que le message de l'Éthiopie est clair. Lorsque les jeunes ont leur place à la table des discussions, ils deviennent les architectes du progrès, et non plus de simples bénéficiaires de celui-ci », a-t-il ajouté.

Il a appelé les partis politiques africains à ne plus considérer les jeunes uniquement comme des électeurs, des partisans et des participants à la campagne électorale, les exhortant à reconnaître la jeunesse comme un partenaire dans la direction démocratique et la gouvernance.

Le ministre a en outre souligné que la structure démographique de l'Afrique rend la participation des jeunes indispensable au développement du continent, notant que plus de 60 % de sa population a moins de 25 ans.

Il a déclaré que la prospérité, la stabilité et les progrès démocratiques du continent dépendraient en grande partie de l'efficacité avec laquelle les gouvernements et les institutions politiques mobilisent et autonomisent cette population en pleine croissance.

Qualifiant les jeunes d'innovateurs, d'entrepreneurs, d'artisans de la paix et d'acteurs du changement, M. Aklilu a déclaré que leur créativité, leur énergie et leur résilience constituaient des atouts majeurs pour relever les défis du développement en Afrique.

Il a également mis en avant la philosophie du Medemer, qui met l'accent sur l'unité, la volonté collective et la mobilisation des forces communes, comme un principe essentiel pour renforcer une gouvernance inclusive et la participation des jeunes.

Le ministre a appelé les dirigeants politiques africains à mettre en place des systèmes politiques à l'écoute des jeunes, à créer des opportunités pour les talents émergents et à confier des responsabilités concrètes aux jeunes dirigeants.

Il a souligné que les défis auxquels le continent est confronté, notamment le chômage, les conflits, le changement climatique et la transformation technologique, ne peuvent être relevés efficacement sans l'engagement actif des jeunes.

« L'avenir n'appartient pas uniquement à la jeunesse ; il est construit par la jeunesse d'aujourd'hui », a-t-il déclaré, appelant à davantage de confiance, d'autonomisation et de collaboration avec la jeune génération.

Le Forum de la jeunesse africaine en politique et le Sommet sur le leadership politique des femmes africaines se tiennent en tant que plateformes phares dans le cadre du deuxième Sommet des partis politiques africains (APPS 2026), sous le thème général « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique ».

Ce sommet constitue une plateforme essentielle pour le dialogue interpartis, visant à faire évoluer l'orientation des partis politiques africains, afin qu'ils ne se contentent plus d'une simple mobilisation électorale, mais deviennent de véritables moteurs de la transformation nationale.