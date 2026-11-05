Ethiopie: Des diplomates et des représentants d'organisations internationales visitent un centre de réinsertion pour anciens combattants dans le Tigray

5 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Des représentants des Nations Unies et des ambassadeurs de différents pays en poste en Éthiopie ont visité un centre de réadaptation et de réinsertion destiné aux anciens combattants dans la région du Tigray.

Situé à Mekelle, ce centre, qui servait auparavant de centre de formation et de réadaptation dans la région, offre actuellement un hébergement et des formations aux anciens combattants.

À l'heure actuelle, quelque 5 500 anciens combattants suivent une formation au sein de ce centre dans le cadre des efforts visant à faciliter leur réinsertion sociale et leur retour à la vie civile.

Ce programme de réinsertion a pour objectif de contribuer à une paix nationale durable tout en dotant les anciens combattants des compétences et du soutien nécessaires pour reconstruire leur vie et reprendre un rôle productif au sein de leur communauté.

Des responsables de la Commission nationale de réhabilitation, dont le commissaire Temesgen Tilahun, ont présenté un exposé aux diplomates et aux représentants d'organisations internationales au cours de cette visite.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.