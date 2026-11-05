Ethiopie: Des diplomates et des représentants d'organisations internationales visitent un centre de réinsertion pour anciens combattants dans le Tigray

Addis Ababa — Des représentants des Nations Unies et des ambassadeurs de différents pays en poste en Éthiopie ont visité un centre de réadaptation et de réinsertion destiné aux anciens combattants dans la région du Tigray.

Situé à Mekelle, ce centre, qui servait auparavant de centre de formation et de réadaptation dans la région, offre actuellement un hébergement et des formations aux anciens combattants.

À l'heure actuelle, quelque 5 500 anciens combattants suivent une formation au sein de ce centre dans le cadre des efforts visant à faciliter leur réinsertion sociale et leur retour à la vie civile.

Ce programme de réinsertion a pour objectif de contribuer à une paix nationale durable tout en dotant les anciens combattants des compétences et du soutien nécessaires pour reconstruire leur vie et reprendre un rôle productif au sein de leur communauté.

Des responsables de la Commission nationale de réhabilitation, dont le commissaire Temesgen Tilahun, ont présenté un exposé aux diplomates et aux représentants d'organisations internationales au cours de cette visite.