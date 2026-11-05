Soudan: Le pays exprime sa gratitude au gouvernement japonais pour son précieux soutien

L'ambassadeur du Soudan au Japon, Al-Rayah Haidoub, a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement japonais et aux institutions concernées suite à l'annonce par l'ambassade du Japon au Soudan de la signature des protocoles d'accord relatifs au projet d'assistance au développement intitulé « Renforcement des capacités de gestion des débris dans l'État de Khartoum ». Ce projet, qui comprend la fourniture d'équipements et de machines d'une valeur d'environ 4,5 millions de dollars, ainsi que des formations, a été finalisé le 4 novembre.

La cérémonie de signature s'est déroulée au Caire, en Égypte, et a été présidée par le chargé d'affaires japonais, M. Taknobu Nakahara.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par le Japon au Soudan pour la reconstruction des zones dévastées par la guerre et contribue à l'amélioration des conditions de vie des citoyens de retour dans leur ville.

Il sera mis en oeuvre en coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

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L'ambassadeur Al-Rayah Haidoub a salué cette initiative importante, qui répond aux graves défis humanitaires auxquels le Soudan est confronté alors qu'il entame une phase de relèvement, de restauration des infrastructures et de réhabilitation.

Son Excellence a expliqué que cette coopération vise à renforcer les capacités de gestion des débris dans l'État de Khartoum en fournissant l'équipement nécessaire, en appuyant l'élaboration de plans et en dispensant des formations, contribuant ainsi à la reconstruction de l'État et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants.

Le Japon a annoncé que ce soutien - qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris lors de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), tenue à Yokohama en août 2015, visant à renforcer la résilience environnementale, à faire face aux catastrophes et à soutenir le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées - constitue une étape concrète vers la concrétisation de ces engagements.

L'ambassade du Japon au Soudan a annoncé que ce soutien renforce les relations bilatérales entre les deux pays et témoigne également de l'engagement du Japon envers ses responsabilités en tant que membre actif de la communauté internationale.