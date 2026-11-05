Afrique: Al-Eaysir appelle les pays arabes à une position ferme face aux agressions menées depuis l'Éthiopie

Lors de la 56ème session du Conseil des ministres arabes de l'Information au Caire, le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eaysira exhorté la Ligue arabe à adopter une position ferme contre les attaques de la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR), lancées depuis le territoire éthiopien. Il a fermement condamné toute ingérence ou soutien logistique et militaire qui exacerbe la guerre contre le peuple soudanais, rappelant que « la douleur soudanaise est une douleur arabe ».

M. Al-Eaysir a appelé les États arabes impliqués dans le soutien à cette milice à cesser immédiatement leurs actions, exigeant le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan, conformément à la charte de la Ligue arabe. Il a également insisté sur le rôle crucial des médias arabes, qui doivent relater la réalité de la crise avec transparence et impartialité, tout en luttant contre les discours de haine et la désinformation sur les plateformes numériques.

Face à la désinformation croissante, le ministre a préconisé la mise en place d'une stratégie médiatique arabe unifiée, intégrant l'intelligence artificielle pour protéger les sociétés. Enfin, rappelant le rôle historique du Soudan dans la solidarité arabe, notamment lors du sommet de Khartoum en 1967, il a proposé de moderniser les mécanismes de coopération médiatique. M. Al-Eaysir a conclu en appelant à dépasser la diplomatie des communiqués pour s'engager dans une solidarité concrète capable de protéger l'avenir de la région.