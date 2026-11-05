Soudan: Développement durable et vieillissement de la population

La Commission de la sécurité sociale, de la solidarité et de la réduction de la pauvreté, représentée par sa directrice de la planification, des politiques et du suivi, Mme Manal Sheikh El-Din Hassan a participé mercredi au 14e atelier régional sur les examens nationaux volontaires dans la région arabe, intitulé « Développement durable dans le contexte du vieillissement de la population ».

Cet atelier, qui s'est tenu virtuellement les 4 et 5 novembre 2026, était organisé par les Nations Unies et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), en coopération avec la Ligue des États arabes.

L'atelier a porté sur les évolutions démographiques dans la région arabe et leurs implications pour le développement durable, en mettant l'accent sur les questions relatives aux personnes âgées et sur la prise en compte de leurs besoins dans les examens nationaux volontaires. Les participants ont également examiné les politiques et les programmes visant à renforcer leur inclusion dans le système de protection sociale.

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Les sessions ont également porté sur l'élaboration d'indicateurs et de mécanismes nationaux d'utilisation des données pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que sur l'échange d'expériences et d'expertises régionales en vue d'accélérer la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

La participation de la Commission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la communication avec les plateformes régionales et internationales, du suivi des évolutions relatives aux politiques de développement durable et de protection sociale, et de la mise à profit des expériences et expertises en matière d'élaboration de programmes et d'interventions ciblant les groupes les plus vulnérables, favorisant ainsi l'inclusion de la diversité dans les processus de développement.