Congo-Kinshasa: Des pluies diluviennes endommagent une école et plusieurs habitations à Makumo

Une forte pluie accompagnée de vents violents a causé d'importants dégâts matériels dans la localité de Makumo, territoire de Mambasa (Ituri), dans la nuit de mardi à mercredi 04 novembre. Plusieurs salles de classe de l'école primaire Lwemba 2 ont perdu leurs toitures, perturbant les activités scolaires de centaines d'élèves. Des habitations et des maisons de commerce ont également été touchées.

Les dégâts les plus importants ont été enregistrés à l'école primaire Lwemba 2, où plusieurs toitures ont été arrachées par les intempéries. Des murs ont également subi des dommages, compromettant le déroulement normal des cours.

Selon la société civile locale, plusieurs documents pédagogiques et administratifs ont été endommagés par les eaux de pluie.

À leur arrivée mercredi matin, les élèves ont découvert plusieurs salles de classe inutilisables.

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Par solidarité avec leurs camarades des classes sinistrées, plusieurs enfants sont restés dans la cour de l'établissement sans pouvoir suivre les enseignements prévus.

Cette situation affecte le bon fonctionnement de l'école à un moment où la saison des pluies s'intensifie dans la région.

Un appel à une assistance urgente

Le président de la société civile Forces vives de Makumo, Michel Ndekeninge Mbatanguli, appelle les autorités et les partenaires à intervenir rapidement pour réhabiliter les infrastructures scolaires endommagées.

Selon lui, la remise en état des salles de classe est nécessaire pour permettre la reprise normale des activités et protéger les élèves contre les intempéries.

Des familles également touchées

Au-delà de l'établissement scolaire, plusieurs maisons d'habitation et commerces ont subi des dégâts matériels à la suite des fortes pluies et des vents violents.

Des familles se retrouvent ainsi en difficulté après cette catastrophe naturelle qui a frappé cette localité située à environ 135 kilomètres au sud-ouest de Bunia.

Selon des sources administratives du territoire de Mambasa, une évaluation des dégâts est en cours afin de déterminer l'ampleur des pertes et d'identifier les besoins prioritaires des ménages affectés.