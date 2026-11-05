Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Un an après la pollution attribuée à CDM, les victimes attendent toujours réparation

Une année après la pollution de l'environnement dans les quartiers Kasapa, Kamatete et Kamisepe, dans la commune annexe de Lubumbashi, les indemnisations promises aux victimes n'ont toujours pas été versées. Cette situation a été dénoncée mercredi 4 novembre par cinq organisations de défense des droits de l'homme lors d'une rencontre organisée avec les communautés affectées.

Selon ces organisations, les habitants continuent de subir les conséquences de la pollution provoquée par des millions de mètres cubes d'eaux usées à forte teneur en métaux lourds provenant des bassins de rétention de l'entreprise minière Congo Dongfang Mining (CDM).

Les victimes affirment que les séquelles sanitaires et économiques demeurent visibles dans les zones touchées.

« Ceux qui avaient mis leurs pieds dans ces eaux polluées ont encore aujourd'hui les pieds gonflés et souffrent de la gale. Que dirons-nous des mamans maraîchères dont les cultures ont été détruites par les acides ? », ont témoigné des habitants lors de cette activité.

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Parmi les organisations mobilisées figurent notamment l'Action pour la justice et les droits humains (AJDH) et l'Institut de recherche en droits humains (IRDH). Elles rappellent qu'à la suite de cette catastrophe environnementale, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, avait pris plusieurs mesures à l'encontre de l'entreprise CDM, notamment en matière de réparation des préjudices causés aux communautés affectées.

Cependant, selon ces ONG, l'entreprise, qui avait été placée sous scellés, a déjà repris ses activités sans avoir exécuté les mesures exigées par les autorités.

Le directeur général de l'IRDH, Hubert Tshiswaka, cite notamment le paiement d'une indemnisation collective de six millions de dollars américains aux communautés locales parmi les engagements non respectés.

« Les revendications les plus importantes concernent notamment le paiement de six millions de dollars aux communautés locales, le forage d'au moins cinq puits dans chacun des quartiers, la signature d'un accord écrit entre les communautés et CDM, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de prise en charge écotoxicologique. Toutes ces mesures ne sont pas appliquées », a-t-il déclaré.

Les cinq organisations demandent à l'entreprise Congo Dongfang Mining de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de réparation collective et des recommandations arrêtées par le ministère des Mines.

Contactée par Radio Okapi, l'entreprise CDM indique qu'elle réagira prochainement à ces accusations.