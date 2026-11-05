Congo-Kinshasa: Ituri - L'insécurité et l'accès difficile à certaines zones freinent la riposte contre Ebola à Mongwalu

À Mongwalu, l'un des principaux épicentres de l'épidémie d'Ebola en Ituri, les équipes sanitaires poursuivent les opérations de surveillance et de prise en charge des malades. Cependant, l'insécurité persistante, les conditions climatiques difficiles et les défis liés à la mobilisation communautaire compliquent encore la riposte.

Les acteurs de santé continuent de mener des activités de recherche des cas suspects, de suivi des personnes contacts et de sensibilisation de la population. Néanmoins, les fortes pluies qui s'abattent régulièrement sur la région rendent certaines localités difficilement accessibles.

À ces contraintes logistiques s'ajoute la présence de groupes armés dans plusieurs zones, limitant les déplacements des équipes de riposte et l'accès aux communautés concernées.

Selon des sources sanitaires locales, des décès communautaires continuent d'être signalés, soulignant la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique.

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Une implication communautaire en amélioration

Les responsables sanitaires relèvent toutefois une évolution positive de la participation de la population aux activités de riposte depuis le mois de juillet.

Les campagnes de sensibilisation se poursuivent afin d'encourager les habitants à signaler rapidement les cas suspects et à recourir aux structures de santé pour une prise en charge précoce.

Les données sanitaires disponibles font état de près de 700 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Au 3 novembre, 386 décès avaient été enregistrés.

Face à cette situation, les autorités sanitaires et leurs partenaires poursuivent leurs efforts pour contenir la maladie, malgré un contexte marqué par l'insécurité et les difficultés d'accès à certaines zones de santé.