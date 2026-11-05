Afrique: Un nouvel ouvrage dévoile les dessous du commerce de peaux d'âne entre le continent et la Chine

analyse

La demande en peaux d'âne a connu une croissance exponentielle au cours des 15 dernières années, principalement sous l'impulsion de la Chine. Lauren Johnston est spécialiste des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Elle a passé plusieurs années à étudier le commerce des ânes et vient de publier un ouvrage, intitulé China, Africa and the Market for Donkeys (La Chine, l'Afrique et le marché des ânes). Elle répond ici à quelques questions sur ses conclusions.

Qu'est-ce qui motive cette demande ? Quels sont les pays où le marché est le plus important ?

La demande provient presque exclusivement de Chine. Cela s'explique par l'existence d'un remède ancestral de la médecine traditionnelle chinoise appelé ejiao, prononcé « e-jyow », consommé aujourd'hui par des dizaines de millions de Chinoises. L'ejiao est un tonique sanguin fabriqué à partir de gélatine de peau d'âne.

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Depuis des millénaires, il est utilisé pour traiter la fatigue, les vertiges, la toux sèche et les saignements irréguliers, ainsi que pour favoriser le bien-être féminin. Pendant la majeure partie de cette période, cet élixir était fabriqué à la main et consommé par un petit cercle d'élites impériales. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que la production a pris une ampleur industrielle.

Je suis économiste plutôt que spécialiste en nutrition, mais d'après ce que j'ai compris, la réputation médicinale de l'ejiao est liée à sa composition riche en collagène et aux peptides bioactifs produits lors de sa transformation, ainsi qu'aux allégations concernant les propriétés minérales de l'eau utilisée dans sa production. Bien que la recherche pharmacologique ait mis en évidence des propriétés potentiellement bénéfiques, la mesure dans laquelle celles-ci se traduisent par des effets thérapeutiques cliniquement établis reste contestée. Une question plus générale se pose également : des bienfaits comparables pourraient-ils être obtenus à partir de sources alternatives et plus durables de collagène ou de composés apparentés ?

Le marché de l'ejiao était, jusqu'à récemment, principalement médical. Mon livre détaille la commercialisation très récente - et stupéfiante - de l'ejiao et sa transformation en une gamme de produits allant des gâteaux et boissons aux cosmétiques et autres produits de bien-être. Si l'ejiao est vendu à des prix abordables en pharmacie, tant en vente libre que sur ordonnance, il se négocie également à des milliers de renminbis sur le segment haut de gamme du marché. Le principal producteur, Dong'e Ejiao, a été à l'origine de hausses de prix sur le segment haut de gamme, supérieures à celles dont ont bénéficié les propriétaires immobiliers de Shanghai et de Pékin au cours des années 2000 et 2010.

Il existe également une demande à Hong Kong, à Taïwan, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Asie du Sud-Est.

Quel est le rôle des pays africains en termes d'approvisionnement ?

L'Afrique abrite la plus grande population d'ânes au monde. Lorsque l'industrie de l'ejiao a commencé à manquer de peaux d'ânes vers 2010, le continent est devenu une cible de la chaîne d'approvisionnement, tant légale qu'illicite. L'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie ont été parmi les premières cibles, en raison à la fois de leurs ressources en ânes et de leur proximité géographique avec la Chine. Mais la demande de peaux d'ânes - et les bénéfices qu'elle génère - est devenue si importante qu'aucun âne du continent africain n'était pratiquement plus à l'abri.

Une peau d'âne peut rapporter plus de 400 dollars américains en Chine.

Les ânes sont des animaux de trait en Afrique depuis des millénaires. Le marché est en grande partie informel. Compte tenu du prix que peut atteindre leur peau, les ânes sont vendus alors même que leur travail est essentiel. À cela s'ajoute leur faible taux de reproduction, qui affecte l'offre. Ce cycle aggrave le risque d'extinction.

Des frontières poreuses et éloignées, des réglementations divergentes et une application inégale de celles-ci ont rendu presque impossible l'endiguement de ce commerce. Mon livre détaille l'expérience de la Tanzanie. Le pays a renoncé à tenter de conclure un accord officiel à l'échelle du continent pour mettre fin à ce commerce. Cette décision fait suite à ses frustrations face à la contrebande d'ânes, notamment à la frontière kenyane, à son incapacité à réglementer les chiffres et les normes d'abattage, ainsi qu'à son échec à mettre en place des programmes d'élevage suffisants.

Quelles mesures ont été prises pour mettre un terme aux exportations ? Ont-elles porté leurs fruits ?

La première Conférence panafricaine sur les ânes, qui s'est tenue en 2022, a réuni des représentants du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine (UA-IBAR), du gouvernement tanzanien et d'autres représentants gouvernementaux de tout le continent, ainsi que des associations de défense du bien-être des ânes, des groupes de réflexion et des universitaires.

Cet événement a abouti à la Déclaration de Dar es Salaam, qui appelait à un moratoire continental de 15 ans sur l'abattage des ânes pour leur peau. Le 37e Sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu en février 2024, a soutenu cet appel et a approuvé ce moratoire. Il s'agissait d'un moment historique pour la protection de la biodiversité africaine et des populations rurales pauvres, en particulier les femmes.

Mais la mise en oeuvre s'est avérée imparfaite, car elle nécessite une adaptation des législations de chaque pays membre et une application cohérente de ces lois. Des progrès sont en cours, mais ils sont loin d'être suffisants pour sauver l'âne, sans parler du bien-être des communautés qui comptent sur son travail pour leur mobilité physique et économique.

Interdire le commerce peut le pousser vers la clandestinité et le faire passer par les frontières. Les restrictions imposées par l'Afrique du Sud ont détourné l'approvisionnement vers le Lesotho, où les normes des abattoirs sont moins strictes.

Pourquoi ce commerce pose-t-il problème ?

Tout d'abord, parce que l'offre ne parvient pas à suivre la demande.

La demande actuelle en ejiao nécessite 4 à 5 millions de peaux par an, bien plus que ce que le cheptel d'ânes chinois peut fournir. Les ânes sont connus pour leur faible taux de reproduction. Ce déficit a été comblé par un commerce mal réglementé, s'approvisionnant principalement en Afrique, qui abrite environ les deux tiers des ânes du monde.

En conséquence, les ânes sont souvent volés, privant ainsi les ménages ruraux d'animaux essentiels à leur subsistance. The Donkey Sanctuary, une organisation britannique de défense du bien-être des ânes, estime que la Chine importe plus de trois millions de peaux d'ânes par an, dont 25 % à 35 % proviennent d'animaux volés.

Deuxièmement, la hausse des prix a des conséquences sur les communautés. Les prix des ânes ont grimpé au-delà de ce que les familles pauvres peuvent se permettre. En Afrique du Sud, un âne qui aurait rapporté environ 30 dollars américains à la fin des années 2010 se vendait 125 dollars américains en 2022, lorsque le moratoire a été imposé.

Cela a eu des répercussions sur les moyens de subsistance, en particulier pour les femmes et les filles. Les ânes transportent notamment de l'eau, du bois de chauffage et des produits agricoles dans une grande partie des régions arides et reculées d'Afrique. En posséder un permet aux femmes d'économiser environ cinq heures de travail par semaine et aux enfants au moins une dizaine d'heures. Lorsqu'un âne est volé ou que son prix devient inabordable, les revenus du ménage, la sécurité alimentaire et la scolarisation en pâtissent.

Ce commerce engendre également la peur, la méfiance et les conflits au sein des communautés.

Il a par ailleurs été associé à la criminalité organisée, à des abattages inhumains et à des risques pour la biosécurité.

Qu'espérez-vous que votre livre permette d'accomplir ?

Les lecteurs de cet ouvrage en apprendront autant sur la Chine que sur ce marché atypique des ânes. C'est un prisme à travers lequel on peut comprendre l'économie, l'histoire et le rayonnement mondial de la Chine. Et j'espère que ce récit contribuera à sauver cet animal.

China, Africa and the Market for Donkeys a été publié par Free Press Publishers (Nairobi).

Lauren Johnston, Associate Professor, China Studies Centre, Adelaide University