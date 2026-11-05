Congo-Kinshasa: L'assemblée provinciale du Kasaï-Central recommande la suspension des activités minières à Luiza

L'assemblée provinciale du Kasaï-Central a recommandé la suspension de toutes les activités minières dans le territoire de Luiza après une enquête ayant mis au jour plusieurs présumées irrégularités. Les élus évoquent notamment l'exploitation illicite des minerais, l'existence de coopératives fictives et des pratiques susceptibles de priver la province des retombées de ses ressources naturelles.

La décision a été prise au cours d'une séance plénière tenue le mercredi 4 novembre. Elle fait suite à une mission d'investigation conduite sur sept sites miniers situés dans les secteurs de Loatshi, Kabelekese, Bushimaie et Lusanza.

Selon les conclusions présentées devant l'organe délibérant, des ressortissants étrangers seraient impliqués dans des activités minières illégales, notamment les russes et tanzaniens. Le rapport fait également état de l'existence de structures fictives ainsi que de l'implication présumée de certaines personnalités locales dans la gestion contestée du secteur.

Deux résolutions adoptées

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À l'issue des débats, les députés provinciaux ont adopté deux résolutions destinées à renforcer le contrôle des activités minières.

La première demande au gouverneur provincial de suspendre toutes les opérations minières dans le territoire de Luiza jusqu'à nouvel ordre.

La seconde prévoit la mise en place d'une nouvelle commission parlementaire chargée d'examiner les documents administratifs et les titres détenus par les exploitants, tout en auditionnant les personnes citées dans le rapport d'enquête.

Les députés provinciaux estiment que ces mesures permettront de faire la lumière sur la gestion du secteur et de garantir une meilleure valorisation des ressources minières de la province.

Dans cette perspective, le ministre provincial des Mines est convoqué devant l'assemblée provinciale ce vendredi afin de fournir des explications sur l'administration du secteur minier dans le territoire de Luiza.