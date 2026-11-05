Congo-Kinshasa: Combats à Masisi - Les FARDC reprennent le contrôle des villages de Mahanga et Kilongo

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les combattants Wazalendo, ont repris le contrôle des villages de Mahanga et Kilongo, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, à l'issue des combats qui les ont opposés, dans la nuit de mercredi à jeudi 5 novembre, aux éléments du Front pour la refondation de la nation (FRN), soutenus par le Rwanda.

Selon des sources locales, les rebelles occupaient ces deux localités depuis plusieurs mois. Situés dans la localité de Butsike, en groupement Nyamaboko Ier, les villages de Mahanga et Kilongo se trouvent à la limite des territoires de Masisi et de Walikale.

D'après les mêmes sources, les affrontements ont débuté mardi 3 novembre. Les FARDC et leurs alliés Wazalendo ont d'abord repris les villages de Mirindano et Kazinga, avant de poursuivre leur progression vers d'autres positions tenues par les rebelles.

De nouveaux combats ont éclaté mercredi soir dans les villages de Mahanga, Kilongo et Kibanda. Après plus de 24 heures d'intenses affrontements, les forces gouvernementales sont parvenues à reprendre le contrôle de Mahanga et Kilongo.

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Les combattants du FRN se seraient repliés vers Kasopo, une position stratégique située dans le secteur d'Osso Banyungu, toujours selon des sources locales.

Malgré ces avancées militaires, la situation sécuritaire reste précaire dans cette zone située entre les territoires de Masisi et de Walikale. Les habitants demeurent exposés aux risques de nouveaux affrontements et à l'insécurité persistante.

La crise humanitaire continue par ailleurs de s'aggraver. Des acteurs locaux de la société civile font état de déplacements massifs de populations et d'un accès limité à l'assistance humanitaire pour des milliers de personnes affectées par les violences.